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河南科技大学体育学院开展助残活动 传递社会关爱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-09 09:14

　　近日，河南科技大学体育学院联合洛龙区残联举办残疾人体育事业工作发展座谈会。该院师生认真了解目前残疾人参与体育运动现状，积极引导广大残疾人克服困难、通过参与体育锻炼等方式融入社会。该院师生们还向残疾人发放毛巾、牙刷、香皂等慰问品，以实际行动形成关爱残疾人的浓厚氛围。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 陈勃源 摄）
[ 责任编辑：席倩倩]
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