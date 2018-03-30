4月8日牡丹花情预报

目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期，市中心牡丹园盛花期，近郊牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。 目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期，市中心牡丹园盛花期，近郊牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。 四星级牡丹观赏园花情如下： 中国国花园：全园盛花期。园内约有280个品种13.5万株牡丹开放。其中，芳纪、岛锦、粉中冠、凤丹白、玉板白等品种盛开；雏鹅黄、洛阳红、贵妃插翠、桃红飞翠等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。 隋唐城遗址植物园：全园盛花期。园内约有550个品种10万株牡丹开放。其中，藏娇、珊瑚台、迎日红、黄鹤翎等品种盛开；霓虹焕彩、冠世墨玉、春归华屋、雪里紫玉等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。 王城公园：全园盛花期。园内约有520个品种7万株牡丹开放。其中，太阳、姚黄、首案红、青龙卧墨池等品种盛开；芳纪、杨贵妃、东海浪花、冠世墨玉等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 国家牡丹园：全园约有240个品种8万株牡丹开放。品种有姚黄、胜葛巾、百园红霞、冠世墨玉、琉璃冠珠、紫香秀色、洛粉倾国、春归华屋、金玉良缘等。牡丹林的凤丹零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 国际牡丹园：全园约有100个品种3万株牡丹开放。其中，二乔、玫瑰紫、迎日红、蓝月亮等品种盛开；太阳、珊瑚台、粉中冠、户川寒、寒樱狮子等品种初开。主要赏花点：锦绣园、华夏园和华夏园。 神州牡丹园：全园约有120个品种4万株牡丹开放。其中，黄金翠、西瓜瓤、迎日红、观音面等品种盛开；明星、气壮山河、百花展翠、如花似玉等品种初开。主要赏花点：国花坛、四季展馆、新品种展示区。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园：全园盛花期。园内约有220个品种2.1万株牡丹开放。其中，花王、圣代、岛锦、岛大臣等品种盛开；旭港、帝冠等品种初开。 西苑公园：全园盛花期。园内约有175个品种1.5万株牡丹开放。其中，姚黄、岛锦、初乌、珊瑚台等品种盛开；花王、胡红、夜光白、八千代椿等品种初开。 洛阳农博园：全园有8个品种约6000株牡丹开放。其中，景玉、蓝宝石、迎日红等品种盛开；彩绘、银红巧对、富贵满堂等品种初开。主要赏花点：中心观景台附近。 郁金香牡丹园：全园有8个品种约2400株牡丹开放。其中，凤丹、粉中冠等品种盛开；彩绘、梨花粉、银红巧对等品种初开。各色系郁金香成片盛开。