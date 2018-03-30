4月7日牡丹花情预报：市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期

目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期。洛阳市中心城区牡丹园盛花期；其它牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期。洛阳市中心城区牡丹园盛花期；其它牡丹园早开品种盛花期，中开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 四星级牡丹观赏园花情如下： 隋唐城遗址植物园 全园约有510个品种9.1万株牡丹开放。二乔、赵粉、洛阳红、黑海撒金等品种盛开；姚黄、红宝石、俊艳红、太平红等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。园内海棠、樱花等大面积盛开。 王城公园 全园盛花期。园内约有480个品种6.5万株牡丹开放。赵粉、二乔、霓虹焕彩、金桂飘香等品种盛开；姚黄、太阳、首案红、青龙卧墨池等品种初开。桥北大型洛阳红牡丹树盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 中国国花园 全园约有240个品种10万株牡丹开放。二乔、鲁粉、丛中笑、肉芙蓉、黑海洒金等品种盛开；洛阳红、珊瑚台、春红娇艳、贵妃插翠等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。 国家牡丹园 全园约有180个品种6万株牡丹开放。红宝石、冠世墨玉、琉璃冠珠、洛粉倾国、春归华屋、紫香秀色、红尘紫陌、红衣少女等品种盛开。牡丹林凤丹已零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 国际牡丹园 全园约有100个品种3万株牡丹开放。二乔、玫瑰紫、迎日红、蓝月亮等品种盛开；太阳、珊瑚台、粉中冠、户川寒、寒樱狮子等品种初开。主要赏花点：锦绣园、华夏园和连栋温室。 神州牡丹园 全园约有90个品种2.5万株牡丹开放。景玉、迎日红、蓝宝石、银红巧对等品种盛开；粉中冠、迎日红、琉璃贯珠、蓝海碧波等品种初开。主要赏花点：早开园、国花坛、国韵阁、富贵楼、天香会馆和四季展馆。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园 全园盛花期。园内约有220个品种2万株牡丹开放。太阳、岛锦、八千代椿、青龙卧墨池等品种盛开；花王、圣代、岛大臣等品种初开。 西苑公园 全园盛花期。园内约有170个品种1.5万株牡丹开放。姚黄、岛锦、珊瑚台、银红巧对等品种盛开；初乌、胡红、夜光白、八千代椿等品种初开。 洛阳农博园 全园有6个品种约4000株牡丹开放。凤丹、迎日红、粉中冠盛开；景玉、蓝宝石、银红巧对初开。主要赏花点：中心观景台附近。园内碧桃、紫荆、樱花、桃花等大面积盛开。 郁金香牡丹园 全园有4个品种约1700株牡丹开放。凤丹、粉中冠盛开；彩绘、朱砂红初开。各色系郁金香成片盛开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月6日