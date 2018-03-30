2018年第二届“体彩杯”洛阳市武术大赛开赛

昨日，2018年第二届“体彩杯”洛阳市武术大赛在新区体育馆拉开帷幕。本届比赛由市体育局、市体育总会主办，市武术协会承办，来自全市各县(市)区93支代表队的1300多名选手报名参赛，参赛人数之多创历届比赛之最。
昨日，2018年第二届“体彩杯”洛阳市武术大赛在新区体育馆拉开帷幕。
本届比赛由市体育局、市体育总会主办，市武术协会承办，来自全市各县(市)区93支代表队的1300多名选手报名参赛，参赛人数之多创历届比赛之最。比赛分为儿童组、少年组、青年组、中年组和老年组等5个组别，设长拳、太极拳、南拳、少林拳等徒手套路项目，以及太极剑、春秋大刀、少林枪等器械项目。
作为我市级别最高的武术赛事，洛阳市武术大赛不光为省运会等重要赛事选拔、输送优秀运动员，还为广大武术爱好者搭建平台，促进全民健身和武术交流，可谓竞技性与观赏性俱佳。本次比赛不收门票，5日至7日每天各有两场比赛，时间为上午8:30至12:00，下午2:30至5:30，武术爱好者可免费到场观看。 （洛阳日报记者 孟山 通讯员 王辉）
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