洛阳革命烈士事迹陈列馆全新布展今起开放

为纪念洛阳解放70周年，弘扬烈士精神，洛阳革命烈士事迹陈列馆经过重新布展，今起正式对外开放。

为纪念洛阳解放70周年，弘扬烈士精神，洛阳革命烈士事迹陈列馆经过重新布展，今起正式对外开放。

洛阳革命烈士事迹陈列馆位于市烈士陵园内，是集参观、瞻仰、教育等多功能于一体的综合性爱国主义教育基地。重新布展后的陈列馆，以洛阳烈士事迹史料实物图片展为主题，以“洛阳解放战役和烈士事迹宣传”两条主线进行展示，分为洛阳解放战役、烈士名录及烈士事迹、我市各界缅怀学习烈士事迹三大板块。陈列馆布展面积1600平方米，展出图片227张、实物14组90件(套)。

市烈士陵园相关负责人介绍，此次重新布展重点增加了烈士名录及事迹。在陈列馆中厅北、西、南3个墙面，分别展示了新民主主义革命时期、洛阳战役及新中国成立后部分洛阳烈士英名录，记载着近4000名烈士的英名；重点陈列了60多名不同时期洛阳烈士、英雄及英模人物代表事迹。此外，还展出了一批烈士遗物、立功喜报等实物，激励全市人民学习英烈，砥砺前行。

值得关注的是，陈列馆展出的出口位置还设置了全新的宣誓厅，将为各类群体提供重温誓词服务。陈列馆还将为参观群众提供义务讲解服务。(洛阳日报记者 李冰)