洛阳市建立全民参保登记数据库 力争做到“应保尽保”

日前，我市一场全民参保登记计划宣传吸引了不少市民。据悉，我市正在建立全民参保登记数据库，力争做到“应保尽保”。

“应保尽保”，意味着参加社会保险，一个都不能少。只有社会、个人齐关注，才能真正实现全民参保数据库对居民“记录一生、服务一生、保障一生”的功能。

日前，我市一场全民参保登记计划宣传吸引了不少市民。据悉，我市正在建立全民参保登记数据库，力争做到“应保尽保”。

“应保尽保”，意味着参加社会保险，一个都不能少。“一人一码、身份唯一”的全民参保登记数据库，不仅扩大了社保覆盖面，还能通过信息比对、数据采集、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施，对未参保者进行精准分析。

其实，全民参保登记本身就是社保政策宣传的一个良机，比如从前我们只知道全市社保参保率有多少，却对参保者的身份、未参保者及其未参保原因缺乏精准数据、分析。

按理说，参加社保，解决生活后顾之忧，人人都应积极踊跃，但生活中，由于种种原因，“缺保”“断保”现象依然存在。有人对社保政策认识有误区，认为缴费满15年后就不用续缴，就等着到退休年龄领养老金了；有人认为保费偏高，想把钱用在当下生活，故而放弃参保；有人刚刚与单位解除劳动关系，暂时没有工作而“断保”；有人刚刚毕业，希望工作后由单位为其参保......通过精确的数据调研分析，摸清游离在社会保障网之外的人员情况，并将其综合运用到就业、社保扩面、创业帮扶等方面，可以科学制定“断保接续”“社保补贴”等参保激励政策。

“大数据平台”是实现社保制度权利公平、机会公平的有力推手，事实上，为了实现养老保险制度全覆盖，全社会一直在积极努力。自2014年启动以来，全民参保登记工作经历了在全国选定50个地区局部试点、在全国半数以上地区扩大试点、2017年全面启动实施这三个阶段。

作为个人，无论哪种原因，都不应抱着“将来的事将来再说”的心态，漠视社保。对很多人而言，退休后过日子基本上依靠养老金了，因此对社会保险的重视，就是对自己人生的负责。

“建”数据是基础，“用”数据才是关键。只有社会、个人齐关注，才能真正实现全民参保数据库对居民“记录一生、服务一生、保障一生”的功能。（新闻观察员 洛谭）