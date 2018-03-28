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“洛阳一4岁男童24楼坠亡”跟踪报道：学龄前孩子的安全教育 家长切勿用命令式　
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2018-04-03 08:22

　　昨日，本报报道了我市一4岁男孩不幸坠楼身亡的事儿，引起不少家长关注。孩子的平安，是每个家长的期望。不过，一些家长日常那套大道理，对学龄前孩子来说，有时可能是“听天书”，孩子不理解，还可能带来反效果。

　　今天，就让在儿童教育方面有丰富经验的老师，来谈谈如何对孩子进行安全教育，希望您可从中获得启发。

　　1 命令式教育易令孩子产生逆反心理

　　“看到晚报关于4岁男孩不慎坠楼引发悲剧的报道，作为家长与老师，我感到心痛与震惊。”昨日，从事幼儿教育工作20多年，市中航第六一三研究所幼儿园副园长宋巍华说，家长都很重视孩子的安全教育，但有些家长教育孩子的方式并不可取。

　　宋巍华说，学龄前孩子在生理、心理方面的发展还不完善，典型特点是好奇心强、好动，而且不知深浅、不明是非，喜欢这里看看、那里摸摸，当自己身处危险之中时，不能清楚地预见其行为的后果，缺乏自我保护能力。作为家长，担心孩子可能遇到危险，时常提醒孩子“这不能碰，那不能摸”，教育方式简单粗暴，有时孩子不听话，家长甚至动手打孩子。

　　在宋巍华看来，家长那种命令式、恐吓式的教育方式，对孩子来说，不仅达不到预期效果，甚至会令孩子产生逆反心理，即越是家长不允许的，孩子非要趁家长不注意时试一试。

　　“其实说白了，家长与孩子的观念与认识不在一个层面上。”宋巍华说，比如，正在烧水，家长警告孩子别摸壶，否则会烫伤，但对孩子来说不懂啥是烫，认为壶里装的是水，就能玩，想摸一摸。

　　2 孩子安全教育宜疏不宜堵

　　宋巍华发现学龄前孩子大多自控能力弱，而探索欲强。她认为，孩子的探索欲强是优点，应当鼓励，因为孩子能在自我触碰与寻求真相时获取经验与教训，有利于快速成长并树立自信心。家长禁止孩子的探索行为，会令孩子产生胆怯心理，不利于自信心的培养。

　　“面对孩子的尝试，家长不应一句‘危险，不能这样做’制止孩子，而应主动正确地引导孩子。”宋巍华说，家长有责任保护孩子的安全，但不能因此限制孩子的活动。家长应把孩子当朋友，与孩子平起平坐，换个角度、用通俗易懂的方式告诉孩子潜在的危险，并正确引导其免受伤害。

　　宋巍华与同事深信，孩子的健康与安全不能被动地等待给予，而应使其主动获得，也就是说，当孩子在社会生活中能够识别危险与陷阱，从而有意避开，以免给其带来伤害时，对孩子的安全教育就是成功的，“不能因害怕孩子遇到危险，家长就不让孩子出门，这是因噎废食的表现”。

　　3 插座跟插头才是“好朋友”，跟手指不是

　　关于安全教育，家长给孩子灌输大道理，孩子不一定听得懂，安全教育是讲究技巧的。通过以下例子，让我们看看宋巍华与同事是如何对孩子进行安全教育的：

　　 插座

　　插座是家中常见的电器，有些孩子调皮，会用手指或金属棒戳进插座孔，非常危险。许多家长的教育方式是“不许碰，那会电死人”，老师却先告诉孩子插座的原理与用途，正确使用将给人们带来照明等便利，然后介绍插座如何使用，并强调它跟插头才是“好朋友”，跟孩子的手指不是“好朋友”，一旦手指插进去会有何后果，告诉孩子“电老虎”的凶猛。

　　宠物

　　不少居民家中养有小猫小狗等宠物，孩子看它们毛茸茸的，忍不住去摸，容易被咬伤或抓伤。老师通过视频或图书介绍猫狗的习性，提醒孩子它们虽然可爱，但有时也会脾气暴躁攻击人，比如在进食或遇到陌生人时，告诉孩子不要乱摸猫狗，一旦被抓伤或咬伤要打狂犬疫苗。

　　电梯

　　电梯如今已非常普遍，若被困电梯怎么办？老师带领孩子们来到一小区，让孩子们认真观察电梯，说出电梯里有什么，然后讲解这些按钮的功能，告诉孩子们爱护电梯，不要用暴力破坏，并教孩子们一些被困电梯时的求救方法等。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：崔利利]
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