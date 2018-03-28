揪心!洛阳一4岁男童独自在家24楼坠亡

近日，在南昌路附近一小区一栋住宅楼下，居民仍在为一名不幸坠楼的4岁男童哀叹。头天傍晚，一位母亲将4岁的儿子一个人留在家里。谁也没想到，孩子从24楼的家中坠楼……

近日，在南昌路附近一小区一栋住宅楼下，居民仍在为一名不幸坠楼的4岁男童哀叹。头天傍晚，一位母亲将4岁的儿子一个人留在家里。谁也没想到，孩子从24楼的家中坠楼……

悲剧令人痛心，也再次给家长们敲响警钟：千万别留学龄前儿童单独在家，要教孩子离窗户远一些！

1 他听到一声闷响，出来看到一男孩坠楼

事发后，《洛阳晚报》记者来到事发小区，不少闻听此事的居民从此处经过，无不摇头叹息：“以后可不敢把孩子一个人留在家里！”

记者得知，出事的住宅楼一共26层，窗户为推开窗。记者抬头往上看，发现不少居民家中阳台窗户处装有防护栏或防盗窗。

“我对孩子没印象，对孩子的母亲有些印象，她说话比较客气。”小区保安王师傅说，28日18时许，他正在门岗值勤，突然听到一声闷响。他出来查看情况，眼前的一幕让他不忍直视——一名四五岁的男孩躺在地上，头部周边流了一摊血。一些附近居民听到动静，也纷纷赶来，拨打110和120求助。

孩子从几楼摔下来的？王师傅抬头看，发现24楼一住户家的阳台窗户开得比较大。他上楼敲门，可没有反应。“我查到房主的联系方式，可联系得知对方已把房子卖给别人。”王师傅说，他跟对方说明情况，让其与孩子家长联系。

在王师傅与居民寻找孩子家长期间，急救人员与辖区民警到场。遗憾的是，尽管急救人员尽力抢救，但孩子已没有生命体征。孩子的母亲闻讯赶来，瘫坐在地上痛哭起来，不少人看到这一幕也难过得落泪。

民警调查得知，孩子今年4岁，事发当日，母亲把他单独留在家中，外出买东西，不料悲剧发生。“其实孩子家中阳台上安装有防护栏。”民警说，只不过栏杆间隙宽度为22厘米，孩子能轻易钻过去。

有居民猜测，可能是孩子想爬到窗户上看看妈妈回来没有，结果不慎掉下去引发悲剧。

2 孩子坠楼事件本报多次报道，且以男孩居多

记者调查发现，孩子坠楼事件时有发生，仅本报就多次报道，记者进行了简单梳理：

2017年6月25日19时40分前后，一名5岁男童从省建三公司家属院13号楼6楼坠下，当时男童的爸爸外出购物，将其独自留在家中。孩子下落过程中，幸好被楼下的晾衣架挡了两下，减缓了落地速度。最终，孩子没有生命危险。

2017年6月10日上午，在涧西区周山路附近一小区，一名四五岁的小男孩从自家4楼阳台坠落。孩子下落过程中，先是砸断楼下住户家的燃气管道，然后经绿化树缓冲后落到地上。万幸的是，这个孩子也没生命危险。

2016年8月2日，在老城区申泰丽景小区，一名被独自留在家中的六七岁男孩，被困7楼飘窗外命悬一线。危急时刻，几个好心人冒着生命危险进行营救，最终使男孩成功脱险。

2014年3月31日17时30分，在牡丹大道与望春门街交叉口附近，一名一岁的男童从16楼坠下，经抢救无效身亡。事发的16楼窗户当时敞开着，且没有任何防护措施。

…………

通过上述坠楼事件不难看出，坠楼的多是独自在家的孩子，且多为学龄前男孩。

3 不要让孩子离开自己视线，窗户做好防护措施

“与女孩相比，男孩天生好动，喜欢爬上爬下。”市实验幼儿园老师王利晓说，这或许能解释为何坠楼的多为男孩，但无论男孩女孩，家长都不要把孩子单独留在家中。

王利晓说，6岁以下孩子安全意识薄弱，感觉不到危险，一旦被单独留在家中，容易产生不安全感，从而受情绪波动到窗户处看看楼下寻找家长，有些孩子则纯粹出于好奇爬窗户玩儿，容易引发悲剧。

避免此类悲剧发生，王利晓认为，家长要负起监管责任，不让孩子远离自己的视线。平时，她经常给自家孩子进行安全教育，告诫孩子离窗户远些，更不能往窗户上爬。“你跟孩子说掉下去有生命危险，他可能听不懂。”王利晓说，家长可以换个说法，比如说掉下去会很疼，比打针还疼上千倍，孩子这样就能理解。

王利晓说，家里有孩子的，窗户处的防护措施一定做到位，比如可安装护栏，护栏高度要在1米以上，间隙宽度不大于11厘米，在窗户上安装防护窗纱等更好。此外，不要在窗户附近放置桌椅、玩具等能让小孩攀爬上去的物件。

“孩子自控力差，随时会产生新想法，这是大人不可控的。”王利晓说，不管大人出去多长时间，一定不能让孩子单独一个人在家。(洛阳晚报 记者 魏巍)