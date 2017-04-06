“河洛欢歌”昨起唱响 广场文化等您领略

昨日上午，周王城广场十分热闹——第36届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动正式开幕。该活动由市委宣传部、市文广新局共同主办。自2007年推出以来，该活动成为我市群众文化的一张闪亮名片，并荣获“全国特色广场文化活动”称号。

开幕式演出现场

昨日上午，周王城广场十分热闹——第36届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动正式开幕。该活动由市委宣传部、市文广新局共同主办。自2007年推出以来，该活动成为我市群众文化的一张闪亮名片，并荣获“全国特色广场文化活动”称号。

“千层台阁一如雍容华贵妆，水墨丹青难画你魏紫姚黄……”开幕式演出刚开场，来自西工区、涧西区、洛龙区等的1000名群众组成的舞蹈方阵，在歌曲《牡丹花谱》的伴奏下翩翩起舞，场面十分壮观。随后，女声独唱《最美是你》、舞蹈《青莲舞动》、歌伴舞《不忘初心》等精彩节目一一登场。

今年已经80岁高龄的著名豫剧表演艺术家曾广兰也登台表演，现场清唱了豫剧《红嫂》选段，她高亢悠扬的唱腔赢得了现场观众的阵阵掌声。

家住老城区的市民赵庆延是“河洛欢歌·广场文化月”活动的忠实粉丝，从第一届活动就开始关注。“现在群众文艺团体的衣服越来越漂亮，节目编排也越来越专业了。”赵庆延说。市文广新局相关负责人表示，今年的活动亮点多多，尤其是群众文化演出将十分精彩，一些节目的效果甚至能媲美专业院团的表演。

此外，今年的活动还将继续推出之前广受好评的戏曲票友大赛、牡丹服饰创意大赛、百姓舞台等品牌板块，省内外的非遗表演也将登台和市民见面，让大家感受传统文化的独特魅力。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张怡熙/图）