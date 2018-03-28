4月2日洛阳牡丹花情预报：早开牡丹品种初绽芳容

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期早开牡丹品种初绽芳容。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 (见习记者 徐文波 摄) 目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期早开牡丹品种初绽芳容。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 四星级牡丹观赏园花情如下： 中国国花园 全园约有100个品种5万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有景玉、赵粉、迎日红、粉中冠等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有彩绘、宫样妆、青山贯雪、黑海撒金等品种初开。主要赏花点：早开园(西区)、秋翁遇仙亭。 隋唐城遗址植物园 全园约有110个品种2万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有彩绘、洛阳红、胜葛巾、雨后风光等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、祥天、蓝月亮、春色满园等品种初开。主要赏花点：科技园、九色园。园内碧桃、海棠、紫荆、樱花等大面积盛开。 王城公园 全园约有60个品种5000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、御衣黄、洛阳红、锦袍红、盘中取果等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有明星、墨楼争辉、银红巧对、琉璃贯珠等品种初开。主要赏花点：沉香楼、牡丹仙子周边。 国家牡丹园全园约有30个品种5000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有卷叶红、蓝月亮、洛阳红等品种盛开；露地自然花期牡丹有粉荷、春莲、凤丹白、迎日红、紫玉兰等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 国际牡丹园全园约有30个品种8000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、火鸟、芳纪、洛阳红、迎日红、蓝月亮等品种盛开；太阳、珊瑚台等品种初开。主要赏花点：科研区。 神州牡丹园 园内国韵阁、富贵楼、天香会馆和四季展厅内展出约50个品种2700盆牡丹，主要品种有二乔、日幕、金晃、洛阳红、绿香球、肉芙蓉、银红巧对；露地自然花期牡丹有凤丹、兰芙蓉、绿幕隐玉等品种初开。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园 全园有40个品种约1500株牡丹开放。其中二乔、彩绘、迎日红、洛阳红、古班同春等品种盛开；紫蓝魁、早春红、金玉交章等品种初开。 西苑公园 全园有20个品种约1600株牡丹开放，其中迎日红、种生红、朱砂垒、凤丹白等品种盛开；太阳、岛锦、赵粉、鲁粉、洛阳红等品种初开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月1日