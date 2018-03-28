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洛阳实行“餐饮住宿控涨幅”惠民政策 游客消费更实惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-31 09:29

　　28日中午，走出周王城广场附近的一家快捷酒店，市民魏先生颇有感触：“外地一个朋友4月中旬要来洛阳赏牡丹，我想着那时候酒店肯定会涨价，没想到还能帮他订到200元出头的标间。惠民政策真给力！”

　　今年牡丹文化节期间，我市实行“餐饮住宿控涨幅”惠民政策。城市区客房标准间价格继续实行价格指导：三星级标准间不超过680元/天，四星级标准间不超过1080元/天，五星级标准间不超过1680元/天。宾馆酒店其他房型价格由企业自主定价，临时加床价格每天每床不超过100元。

　　在友谊宾馆大厅显著位置挂着各种房型的价目表，相关房型价格均未超过最高限价。“目前，牡丹文化节期间周末的客房预订了60%。”友谊宾馆营销部经理尤艳青介绍，今年牡丹文化节期间，房间挂牌价在物价部门规定的最高限价之内，而且可根据入住情况打折，餐饮不涨价。

　　记者走访我市多家宾馆酒店看到，前台都标有房间价格，牡丹文化节期间的标准间价格均在最高限价之内。“今年客户预订率明显提高，4月中旬的客房基本全部订出。”洛阳宾馆总经理金学民表示，将对工作人员进行人文历史、服务礼仪的培训，为来洛赏花游客提供更优质的体验。

　　品尝特色美食是旅游必不可少的环节之一。“牡丹文化节期间菜价不会涨，用的还是平时的菜谱，价格比较公道。”真不同饭店中州中路店前厅经理朱素娟表示，该店将进一步优化卫生、服务，并延长地方戏剧、宫廷乐舞等节目表演时间，给游客留下好印象。

　　老城区十字街有洛阳水席、不翻汤、小碗汤等本土美食，也有许多大众小吃，不少经营者表示牡丹文化节期间不会涨价，要让游客品尝到地道的洛阳美食。

　　市价格监督检查局相关负责人表示，为确保牡丹文化节期间旅游市场价格的基本稳定，规范市场价格行为，我市市、县(市)区两级价格主管部门成立了领导机构，按照属地管理原则，对易发生违价行为的重点区域、重点单位实行责任到人加强监管，及时查处违价行为并对乱收费、乱涨价造成恶劣影响的从严从快从重查处，确保价格监督落到实处。市民和游客如发现价格违法行为，可拨打12358价格举报电话进行投诉。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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