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洛阳市政协召开十二届二十三次常委会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-30 08:49

　　昨日，市政协召开十二届二十三次常委会议。市政协主席刘应安主持。

　　会议传达学习了中共十九届三中全会精神、习近平总书记在十三届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话精神、全国两会精神、省两会精神和市委常委(扩大)会议精神；听取了市政府关于我市2017年经济社会发展情况及2018年重点工作任务的通报；审议通过了《关于撤销蒋勤政协第十二届洛阳市委员会委员资格的决定》《关于免去宁少俊政协第十二届洛阳市委员会常务委员职务撤销其委员资格的决定》；审议通过了有关人事事项。

　　会议强调，全市政协组织和广大政协委员要学思践悟，进一步树牢“四个意识”、强化履职为民理念、把准政协性质定位、明确主攻方向和目标任务、加强自身建设，着力推动中央和省委、市委决策部署落地生根。要保持政协工作良好发展态势，着力在学习新思想、推动新发展上有更大作为、作更大贡献。要周密组织、认真实施年度协商计划确定的18项重点协商任务，以更大的力度、更实的措施服务全市大局、促进民生改善、汇聚发展合力、推进改革创新、提升协商质量、持续改进作风，为我市经济高质量发展贡献政协智慧和力量。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：马佳佳]
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