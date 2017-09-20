刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议暨十二届四十九次主席会议

昨日上午，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议暨十二届四十九次主席会议，传达学习全国两会精神和市委常委(扩大)会议精神。

昨日上午，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议暨十二届四十九次主席会议，传达学习全国两会精神和市委常委(扩大)会议精神。

会议强调，要深入学习全国两会精神，着力增强“四个意识”，按照市委书记李亚在市委常委(扩大)会议上提出的“五个准确把握”要求，着力在学懂弄通做实上下功夫，深刻领会、全面把握实质精髓。要全面贯彻全国两会精神，着力推动落实，认真学习宪法和政协章程，积极服务大局，围绕改善民生建言献策，不断提高协商质量，切实加强思想政治建设。要对标看齐全国两会精神，着力改进作风，更好发挥参谋助手、综合协商、服务保障作用。

会议还集体学习了《中共洛阳市委印发〈关于坚决维护党中央集中统一领导的规定〉的通知》，审议了《市政协关于贯彻落实市委、市政府〈贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法〉的实施意见》。会议强调，要提升政治站位，认真学习规定精神，内化于心、外践于行；要坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；要加强监督检查，确保规定落实落地，推动政协政治生态建设不断取得新成效。

会议协商确定将于3月29日召开市政协十二届二十三次常委会议，建议议程为传达学习中共十九届三中全会精神及全国两会、省两会、市委常委(扩大)会议精神，听取我市2017年经济社会发展情况及2018年经济社会发展主要目标任务的通报，以及其他相关事项。(记者 申利超 通讯员 冯波)