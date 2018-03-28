洛阳周公庙博物馆志愿者开始招募啦！

昨日，《洛阳晚报》记者从洛阳周公庙博物馆获悉，该馆将招募一批志愿者，共同传递周礼文化，宣传洛阳历史。

昨日，《洛阳晚报》记者从洛阳周公庙博物馆获悉，该馆将招募一批志愿者，共同传递周礼文化，宣传洛阳历史。

洛阳周公庙是纪念西周时期著名的政治家、军事家、思想家周公姬旦的祠庙，始建于隋末唐初，历代都有修葺，现为全国重点文物保护单位。

报名时间：3月30日至4月13日

招募要求：具有一定的语言表达能力，熟练掌握普通话，了解相关文博知识。

报名方法：

现场报名：本人携带身份证、一英寸照片到洛阳周公庙博物馆游客服务中心填写报名表。

网络报名：微信搜索“洛阳周公庙博物馆”，进入志愿者招募的专栏，点击下方的报名表格，填写相关信息。

面试名单和面试时间、地点等信息，请关注“洛阳周公庙博物馆”官方微信平台及官方网站。

如有疑问，可拨打电话18937905369咨询，咨询时间为每日9时至11时30分、14时30分至16时30分。(洛阳晚报记者 潘立阁)