洛阳天气：今明两天多云 局部地区有阵雨

今天多云，局部地区有短时阵雨，偏东风3级左右，气温9℃到24℃；明天多云，局部地区有短时阵雨，偏东风2级到3级，气温9℃到28℃。

春意浓浓，小燕子争先恐后从南方赶来，为明媚春光增添生机。昨天，小记发现报业大厦一楼屋顶的燕巢又迎来了小燕子。有几个同事拍下小燕子和燕巢的照片，晒到朋友圈里，表达内心的喜悦。

著名作家朱自清的散文名篇《春》，表达了和我们类似的心情：“桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你，都开满了花赶趟儿。红的像火，粉的像霞，白的像雪。花里带着甜味儿，闭了眼，树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着，大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是：杂样儿，有名字的，没名字的，散在草丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。”

“‘吹面不寒杨柳风’，不错的，像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息，混着青草味儿，还有各种花的香，都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将巢安在繁花嫩叶当中，高兴起来了，呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙，唱出宛转的曲子，与轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛，这时候也成天嘹亮地响着。”

朱自清用优美的文字向我们描述了旧时的春日景象，随着时代的发展，牧童的短笛在城市里几乎听不到了，但是在市区街头游园和各大公园里，桃花、杏花、梨花、樱花、海棠花、大棚牡丹等各种花儿开得正好，“千朵万朵压枝低”，您可在这个双休日尽情欣赏。

省气象服务中心官方微博小编提醒，今天再凉快一天，双休日最高气温或将再次“奔三”，短袖、裙子等夏装又可以出场了。

省气象台29日17时42分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、许昌、南阳、平顶山等地大部分地区有5级左右东北风，阵风6级到7级，请您注意防范。

市气象台预计，我市今天多云，局部地区有短时阵雨，偏东风3级左右，气温9℃到24℃；明天多云，局部地区有短时阵雨，偏东风2级到3级，气温9℃到28℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)