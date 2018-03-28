伊洛路与龙门大道交叉口附近部分机动车道、非机动车道封闭

因地铁2号线龙门大道站一期第一次管线迁改、交通疏解工程进行围挡试验，伊洛路与龙门大道交叉口向西约160米范围内的机动车道、南侧非机动车道已于28日封闭。

因地铁2号线龙门大道站一期第一次管线迁改、交通疏解工程进行围挡试验，伊洛路与龙门大道交叉口向西约160米范围内的机动车道、南侧非机动车道已于28日封闭。

交警部门在围挡南侧设置1条非机动车道供由西向东行驶的非机动车通行，在围挡北侧由西向东方向设置1条左转机动车道、2条直行机动车道、1条直行右转混合机动车道供由西向东行驶的机动车通行；在围挡北侧由东向西方向设置3条直行机动车道、1条非机动车道供由东向西行驶的机动车和非机动车通行。

此外，伊洛路与龙门大道交叉口东侧部分道路向北改迁，由东向西方向车道设置为1条左转机动车道、1条直行机动车道、1条右转机动车道、1条非机动车道，由西向东方向车道数量不变。该交叉口信号灯放行方式保持不变。(苏楠 谢育健)