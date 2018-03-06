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吉利区今冬有望实现集中供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 08:49

建设中的洛阳万众吉利热电联产项目

　　项目档案

　　项目名称：洛阳万众吉利热电联产项目

　　项目简介：该项目位于吉利区的市石化产业集聚区，总投资52亿元，占地386亩，建设规模为4×350兆瓦等级燃气-蒸汽联合循环热电机组。项目分两期建设，其中一期建设两台机组，装机容量为2×450兆瓦。

　　将天然气能量“吃干榨净”，不仅用来发电，还为吉利区居民和工厂供热，改变吉利区没有集中供热的历史——随着洛阳万众吉利热电联产项目一期工程建设进入尾声，这些美好设想，有望在今年实现。

　　日前，记者走进项目现场，到处是热火朝天的生产场景，相当于40层楼高的冷却塔赫然矗立，掘土机在项目现场穿梭，进行最后的土地平整绿化施工……“1号机组计划5月并网，2号机组计划8月并网，一个个投产时间节点近在眼前，项目已进入倒计时冲刺阶段。”项目相关负责人说。

　　近年，随着环保攻坚的持续推进，作为清洁能源的天然气日益受到能源产业重视。该项目是我市首个天然气热电联产项目，它的投产将极大促进我市能源结构向绿色化方向转变。

　　基本没有烟尘和硫化物排放，氮氧化物排放远远低于国标，二氧化碳排放量只有同容量燃煤电厂的1/3……一项项高标准排放指标，使得该项目绿色环保成色十足。

　　该负责人介绍，在燃气-蒸汽联合循环发电之后，利用余热产生的蒸汽和热水将供给周边工业企业和居民采暖使用。“燃气发电—蒸汽发电—集中供热”能源三级梯度利用，使该项目能源利用效率超过70%，比普通煤电厂高出1/2左右。

　　时下，吉利区围绕该项目配套建设了总长8.16公里的集中供热管网工程，目前已完成1.5公里管道铺设，预计今年8月全部铺设完成，冬季投用。

　　该项目建成投用后，吉利区分散供热锅炉将集体“下岗”，跨入“集中供热时代”，吉利区居民将过上绿色环保的“暖冬”。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 杜铭 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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