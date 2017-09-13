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吉利区：黄河湿地生态恢复工程加快推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:46

新修建的三合亭

　　项目档案

　　项目名称：黄河湿地生态恢复工程

　　项目简介：该项目位于吉利区黄河湿地国家级自然保护区，总规划面积25平方公里，分3期实施，即黄河湿地生态修复和保护工程、黄河湿地生态旅游工程、黄河湿地核心区保护工程。目前，一期河清园已竣工，湿地精品区和白鹤洲科普教育基地等工程正加紧推进，预计年底前完工。

　　春分已过，大地回暖。穿过吉利区黄河湿地生态恢复工程长长的木栈道，我们来到黄河边，看到河水清澈，柳树已吐新芽，成群的白鹭、鸬鹚在岸边和水面漫步、觅食，好一幅人与自然和谐相处的美丽画面。

　　在该湿地负责绿化养护的白坡村村民张素琴说，她没想到，家乡的环境能在一两年间变得这么美。

　　“以前，黄河边有不少养殖场、鱼塘，不时闻到粪便的臭味。河道里还有砂石场，一年到头黄土裸露……”张素琴说，如今，湿地环境“一天一个样”，野鸟也一天天增多，看着家乡环境越变越好，自己也“越干越起劲”。

　　绿水青山，就是金山银山。去年以来，吉利区大力整治砂石场，对保护区内的养殖场、鱼塘等人类活动点进行治理，拆除经营点建筑面积约1.5万平方米，坚决处理网箱养鱼、电鱼捕鱼等行为，为湿地生态恢复奠定了良好基础。

　　该项目负责人介绍，在一期工程基础上，二期工程将打造高品位生态旅游项目，建设湿地博物馆、湿地科普教育中心等生态旅游工程，三期工程将修复水滩洲岛林草生态环境，再现洲岛点点、流水至清、百鸟齐飞、鱼翔浅底的湿地景观。

　　传承弘扬黄河文化，是该项目的重要建设方向。该负责人透露，为突出历史文化元素，项目规划建设了三合亭，竖立“万里黄河第一清”“白鹤洲”景观石，并计划建设白鹤楼，打造“万里黄河第一清”和“壮美黄河、秀美湿地”品牌。

　　据介绍，该项目全部建成后，将实现“看得到万佛山、望得见黄河水、存住白鹤记忆、留下吉利乡愁”，凸显自然黄河、水利黄河、文化黄河、民俗黄河、科普黄河五大特色，成为黄河中下游最具特色的湿地生态示范区。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 宋笑笑 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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