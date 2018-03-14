洛阳炼化九源公司：从液化气到顺酐的“增值之旅”

这几天，走进洛阳炼化九源公司位于吉利区的临时项目办公室，该项目负责人、洛阳炼化公司副总经理熊伟正为组织提交环评报告做最后冲刺。

项目档案

■项目名称：洛阳炼化九源石化有限公司正丁烷深加工产业链项目

■项目简介：该项目位于吉利区洛阳市石化产业集聚区，总投资2.76亿元，投资方洛阳炼化九源石化有限公司为洛阳炼化有限责任公司的子公司。该项目拟建设一套年产4万吨顺酐生产装置及相关辅助设施。该项目去年12月立项备案，目前已经完成环评前期工作，安全评价、职业卫生评价同期进行中，预计明年6月建成投产。

这几天，走进洛阳炼化九源公司位于吉利区的临时项目办公室，该项目负责人、洛阳炼化公司副总经理熊伟正为组织提交环评报告做最后冲刺。

“5月开工，这是项目定下的目标，必须全力以赴将前期手续办妥，早日将这一高附加值项目建成投产。”熊伟说。

顺酐作为化工产业三大有机酸酐之一，是用途广泛的基本有机化工原料，应用于生产不饱和聚酯树脂、涂料、油漆、油墨、工程塑料、医药、农药等。

“我们平时生活中的儿童玩具、汽车保险杠、保龄球、防腐管道等，乃至高附加值的心脑血管疾病医药的生产，都离不开顺酐。”该项目相关负责人柴铮杰说，正因为顺酐可作为多种化工品的生产原料，项目为以后洛阳炼化公司下游产业的发展提供较大的选择性。

柴铮杰介绍，顺酐生产工艺主要分为苯氧化法和丁烷氧化法。近年，随着国家环保政策日趋严格，产生苯等污染物的苯氧化法生产日益受限。该项目采用的则是更加环保和经济的丁烷氧化法，三废产生数量较少，是真正的“绿色”工艺。

时下，顺酐生产的直接原料正丁烷，来源于我们生活中再普通不过的化学品——液化气，每吨价格仅约4000元。以液化气为原料起点，经该项目精加工而成的顺酐产品，每吨价格近9000元，是名副其实的“增值之旅”。

近年，石油化工等企业多以天然气作为燃料气，液化气被逐步替代，因此液化气价格一直处于下跌通道之中，原料的低成本更使得该项目的经济效益日益看好。

该项目建成后，预计年销售收入可在3亿元左右，促进市石化产业集聚区形成更加完善的产业链，促进石化产业转型升级。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 宋笑笑）