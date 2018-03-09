吉利区“流动”理发师只收3元从不涨价

“二月二，龙抬头”，民间流传“理发去旧”的风俗。眼下，不少市民都有了修剪头发的打算，吉利区的郭贺霞也将迎来一年里最忙的时候。

“二月二，龙抬头”，民间流传“理发去旧”的风俗。眼下，不少市民都有了修剪头发的打算，吉利区的郭贺霞也将迎来一年里最忙的时候。

今年43岁的郭贺霞是吉利区中油社区居民。2015年，由于家中琐事儿增多，加上学过专业的理发技能，她便萌发了支起“流动理发所”的念头，自己每周行走在吉利区紫金花园、康乐花园、康乐社区、三和社区等多个小区之间，为社区居民提供家门口的理发服务，一干就是三年。

“既是方便他人，也是方便自己”，郭贺霞笑着说。无论男女老少、长发短发，她只收3元，从不涨价。由于服务周到，郭贺霞收获了大批粉丝。

“自从知道小郭每周定期来这支点儿理发，这两年我都是在她这儿理的。”家住康乐花园的梁大爷说。

郭贺霞的行为也得到了众多小区物业的支持，活动室及桌椅等供其免费使用。按照排班表，这个周日(二月初二)她将在中油社区支点儿。(见习记者 谢娜娜)