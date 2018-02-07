吉利区村民郭迎春：返乡创业养鸽子 让他踏上致富路

“这里主要是肉鸽和少量的观赏鸽，信鸽在楼上……”近日，吉利区郭庄村返乡创业搞养殖的村民郭迎春，带着《洛阳晚报》记者来到他的鸽棚，分享自己的养鸽经验。

“这里主要是肉鸽和少量的观赏鸽，信鸽在楼上……”近日，吉利区郭庄村返乡创业搞养殖的村民郭迎春，带着《洛阳晚报》记者来到他的鸽棚，分享自己的养鸽经验。

“过去，我一直在外打工。辛苦倒是其次，主要是顾不了家。”今年53岁的郭迎春说，一次偶然的机会，他听朋友说养肉鸽能赚钱，就经常在网上查相关资料，并向一些有经验的养鸽人学习养鸽知识。

2017年上半年，郭迎春决定回家乡创业养鸽子。改造废弃的猪圈，建成敞亮的鸽棚；上网“淘宝”，购置鸽舍和饲料；联系养殖大户，挑选种鸽……一切准备就绪，2017年5月，白羽王、银王等优良品种的80只种鸽入笼，郭迎春开始了自己的养鸽创业之路。

在郭迎春的鸽棚里，鸽舍一字排开。“现在是信息时代，我养鸽创业全靠它。”郭迎春说，通过上网学习，他添置了一套自动化喂食、喂水系统，省了不少时间和精力。“你看，这个微信群里都是豫西地区的养鸽专家，我在养殖过程中有疑问可以随时提问,遇到棘手问题，还可以请专家上门指导，特别方便。”

“我当时投入了2万元，不仅很快回本了，还赚了不少呢。现在，鸽棚共有1500只种鸽，我打算继续扩大养殖规模，到年底收入还能增加不少。”郭迎春说，按目前的市场价，全出毛的乳鸽一对25元，成年的种鸽一对70元，鸽子蛋一个2.5元，鸽粪一麻袋12元。

“郭庄村有不少村民都是信息化发展的受益者。除了上网学养殖技术，还有村民通过网络销售农产品，足不出户就把钱挣到了口袋里。”郭庄村党支部书记吴祥京说。（洛阳晚报记者 程芳菲 通讯员 常静）