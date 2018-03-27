又中奖！体彩大乐透再爆5注头奖 洛阳购彩者喜获869万元

3月26日，体彩大乐透第18034期开奖，全国中出5注头奖了，单注奖金860万元，分别被辽宁、福建、河南、湖南、广东5省份的购彩者收入囊中。本期开奖结束后，奖池金额达51.96亿元。本期全国共销售2.12亿元，筹集彩票公益金7636万元。

3月26日，体彩大乐透第18034期开奖，全国中出5注头奖了，单注奖金860万元，分别被辽宁、福建、河南、湖南、广东5省份的购彩者收入囊中。本期开奖结束后，奖池金额达51.96亿元。本期全国共销售2.12亿元，筹集彩票公益金7636万元。

本期，全国中出5注头奖,单注奖金860万元，分别被辽宁、福建、河南、湖南、广东五地的购彩者擒获。

其中广东中出的1注头奖，出自佛山，幸运儿凭借一张“6+3”组合复式票，投注金额36元，中得一等奖1注、二等奖2注、三等奖5注和若干小奖，单票中奖金额878万元。

河南中出的1注头奖出自洛阳，中奖彩票是一张前区4胆30拖的胆拖复式票，投注金额60元，中得一等奖1注、三等奖29注，单票中奖金额869万元。福建中出的1注860万元头奖出自泉州，中奖彩票是一张10元5注单式票，该票中得一等奖1注、五等奖2注、六等奖2注，可谓是注注中奖。湖南中出的头奖出自娄底市、辽宁中出的头奖出自沈阳，这2张中奖彩票采用的也是单式投注法，其中1注命中860万元头奖。

遗憾的是这5省份的幸运儿均未进行追加投注，白白错失了追加奖金。由此可见，运用好复式、胆拖的投注利器，和追加投注的方式，可以为购彩者赢得更广的中奖面和更多的中奖机会。(小郭)