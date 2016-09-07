中油一建：“世界单门吊装王”完成2000吨级吊装首秀

记者昨日从中国石油天然气第一建设有限公司获悉，3月19日，该企业自主研发的世界单门吊装能力最强的MYQ型5000吨门式起重机，成功吊起恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目芳烃装置重2638吨的1号二甲苯塔，这也是该设备入市以来首次成功吊装2000吨级设备。

吊装中的二甲苯塔(资料图片)

记者昨日从中国石油天然气第一建设有限公司获悉，3月19日，该企业自主研发的世界单门吊装能力最强的MYQ型5000吨门式起重机，成功吊起恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目芳烃装置重2638吨的1号二甲苯塔，这也是该设备入市以来首次成功吊装2000吨级设备。

恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目是国家发改委推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动重点推进项目。其中，1号二甲苯塔下部直径10.6米，上部直径9米，高113.1米，高度相当于30多层楼，是项目现场单体最重、高度最高的设备。

与常见的、较易吊装的壁厚200毫米左右、高度70米以下的反应器相比，该二甲苯塔“个高、肚大、皮薄、身子脆”。技术人员动足了脑筋，自主研发2个1500吨级管轴式吊耳，在吊耳与塔器焊接处还采取了加固措施，防止塔体吊装时变形。

这次吊装进行时，大雾忽然降临，为了做到“稳、准”，起重机利用在国内炼化装置吊装领域首创的卫星定位修正技术，对塔架垂直度进行毫米级监控。

“一般车载导航的GPS定位误差在数米甚至数百米，而我们的门式起重机通过在地面设置基站，对GPS信号进行修正，精度达到毫米级，确保了实时精确监控。”项目作业队队长宋明全说。

当日，二甲苯塔由门式起重机主吊，1350吨履带吊抬尾。抬尾速度与起吊速度配合一致，塔体处于竖直状态后，起重机的旋转机构将其顺时针旋转30度，塔体裙座螺栓孔与基础螺栓精准对正，塔体裙座平稳落于基座，整个吊装步步精准、稳妥、顺畅。

近年，中油一建多次蝉联“中国吊装10强”，其研发的MYQ型5000吨门式起重机是目前世界最先进、单门吊装能力最强、提升速度最快、采用集散控制技术的全液压门式起重机，标志着中油一建站在了世界吊装领域的制高点。(首席记者 张锐鑫 通讯员 王继光 高晨禹)