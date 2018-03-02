《新华社记者评洛阳战役》：对解放军在中原和西北作战意义重大

人民解放军于1948年3月14日首克洛阳，同年4月5日再克洛阳。新华社前线记者用笔记录下解放洛阳战役的经过，这些文章在1949年6月结集出版。

洛阳洛卫军品博物馆收藏的《解放洛阳》一书

人民解放军于1948年3月14日首克洛阳，同年4月5日再克洛阳。新华社前线记者用笔记录下解放洛阳战役的经过，这些文章在1949年6月结集出版。

21日，《洛阳晚报》记者在洛阳洛卫军品博物馆见到《解放洛阳》图书，带您一起了解书中内容。（>>>>专题）

珍贵：《解放洛阳》图书，收录洛阳解放的第一手资料

洛阳洛卫军品博物馆馆长王洛卫说，《解放洛阳》收录了《中共中央委员会电贺解放洛阳》《新华社记者评洛阳战役》《洛阳战役经过及战果》等17篇文章，均为记录洛阳解放的第一手资料。

1946年5月，新华社总社改组机构，同时向各主要战场派出随军记者或记者团。之后，新华社又在我军各野战部队陆续建立前线分社和野战军总分社，在各兵团和军建立分社和支社。

《洛阳文史资料》第三、第四辑统计了新华社关于洛阳解放的电讯索引，简录如下：

《中共中央电贺洛阳之捷》(新华社陕北16日电。见《人民日报》1948年3月18日头版)

《我军又获伟大胜利，攻克洛阳歼敌万余》(新华社豫陕鄂前线15日急电。见《人民日报》1948年3月18日头版)

《解放洛阳战役，我尽歼蒋匪一万八千；偃师、新安、渑池均同时收复》(新华社豫陕鄂前线19日电。见《人民日报》1948年3月21日第二版)

《新华社记者评洛阳战役》文章开头为“新华社豫陕鄂前线十九日电”，可知这篇电讯稿件写于1948年3月19日。

成就：新华社前线记者高度评价洛阳战役的胜利

《新华社记者评洛阳战役》一文指出洛阳战役的意义：洛阳战役的胜利，对解放军在中原和西北的作战具有极重要的战略意义。

文中说：这一战役斩断了郑州与西安间的联系，增加了对这两城的威胁，扩大与巩固了豫陕鄂解放区。自去年(1947年，记者注)12月下旬，解放军破击平汉线大捷后，敌军急图恢复其南北交通，经一月余的筹划，从大别山抽调胡琏兵团北犯漯河，又从西北抽出胡宗南的裴昌会(1949年12月，裴昌会率部起义，记者注)兵团到郑州协同孙元良兵团南犯许昌。

正当南北两路敌军在(1948年)2月下旬刚取得郑州以南的联系时，西北人民解放军于3月初突然在宜川(属陕西省延安市，记者注)接连歼灭敌军5个整旅，西安告急，裴昌会兵团又急忙西调自救。这时我军又发起对洛阳与陇海线的攻势，敌军被迫放弃平汉线，仓皇以胡琏及孙元良兵团赶救洛阳，节节遭我阻击，未能前进，而洛阳已经被我攻克，守敌也被全部歼灭。

意义：国民党守军称“洛阳的安危关系整个战局的成败”

在该书中，新华社前线记者写道：敌军二〇六师师长邱行湘在《保卫洛阳告将士书》中曾说，“洛阳的安危关系整个战局的成败”，因此要他的士兵“不是成功即是成仁”，故在城破后尚图坚守核心工事顽抗待援。新华社前线记者还写道：结果邱行湘既没有“成功”也没有“成仁”，他现在活着当了解放军优渥待遇下的俘虏。

人民解放军首克洛阳次日，中共中央委员会电贺解放洛阳：“庆祝你们解放洛阳，全歼蒋匪青年军二〇六师的伟大胜利。此次又攻克了洛阳，全歼守敌，特向我全体指战员表示慰问之意。”

在新华社豫陕鄂前线记者看来，解放军的城市政策和纪律，获得了洛阳人民一致赞扬。百姓冒着敌人的炮火，救护我军伤员，供给情况，带路、送饭、搬运物资。洛阳人民的革命情绪竟如此激昂，充分表现出不可征服的国统区人民和人民解放军的结合，使人民解放事业更加扩大和加速胜利。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）