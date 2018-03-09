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洛阳冬季气候影响评价发布：雾天明显减少 降水多了两成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-21 08:40

　　市气象局日前发布我市冬季(2017年12月至2018年2月)气候影响评价：这个冬季我市气温、降水、日照均属正常，暴雪、大雪为主要天气气候事件，大雾和霾较常年偏少，空气质量向好发展。

　　气温

　　比较正常不算冷

　　这个冬季，全市平均气温2.2℃，与常年同期持平，比上一个冬天偏低1.8℃。各县(市)季平均气温最低的是栾川，为0.7℃；最高的是偃师，为2.9℃，与常年同期相比，气温异常度均属于正常。

　　●冬季最低气温≤0℃的日数最少的县(市)是孟津，为56天；最多的是栾川，为78天

　　●各县(市)极端最低气温为-12.9℃(栾川)～-7.5℃(偃师)。其中，偃师出现在1月12日和2月3日，栾川出现在1月28日和29日，其他县(市)均出现在1月26日

　　●冬季极端最高气温为19.6℃(汝阳、嵩县)～22.8℃(新安)，除栾川出现在2月28日外，其他县(市)均出现在2月26日

　　降水

　　雨雪抢眼降水足

　　这个冬季，全市平均降水量41.4毫米，较常年同期偏多23%，比上一个冬天偏少16%。各县(市)季降水量为16.2毫米(偃师)～57.2毫米(嵩县)。其中，偃师属于偏少，栾川属于显著偏多，新安、孟津正常，其他县均属偏多。

　　冬季主要降水过程共5次

　　分别出现在

　　● 1月3日～4日6日～7日24日～27日

　　● 2月20日～21日27日～28日

　　1月3日～4日的降水过程为冬季最大降水过程

　　●过程降水量最少的为5.7毫米(偃师)，最多的25.7毫米(嵩县)

　　●全市过程平均降雪量16.3毫米，除偃师外，全市均出现10毫米以上暴雪天气

　　●本次降雪量级大，对交通运输、工业生产、设施农业及居民生活等带来较大影响

　　1月24日～27日，我市再次出现降雪，其中25日全市有6个县(市)出现5毫米以上大雪天气，全市过程平均降雪量10.3毫米，汝阳降雪量最大为15.3毫米，偃师仍为最小，最大积雪深度出现在嵩县为15厘米

　　日照

　　阳光明媚蓝天多

　　这个冬季，全市平均日照时数509.8小时，较常年同期偏多68.6小时，比上一个冬天偏多109.1小时，日照异常度属正常。

　　各县(市)季日照时数最少的是洛宁，为454.2小时；最多的是新安，为543.4小时。

　　●这个冬季雾霾天气偏少，空气质量向好发展。各县(市)大雾日数为0天(偃师)～11天(伊川)，明显少于上一个冬天；霾日数为2天(栾川)～34天(新安)，也少于上一个冬天。2017年12月没有大范围大雾出现，1月仅22日全市出现较大范围大雾天气，2月仅月底出现一次较大范围大雾天气（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张俊洁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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