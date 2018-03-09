洛水：洛神凌波步 炀帝御龙舟（大运河遗迹在洛阳）

洛阳是隋唐大运河的中心，穿城而过的洛河，就是一段活着的运河——隋唐大运河通济渠的渠首段。

《洛神赋图》局部

今日穿城而过的洛河(本版图片均为资料图片)

洛阳是隋唐大运河的中心，穿城而过的洛河，就是一段活着的运河——隋唐大运河通济渠的渠首段。

千年运河流过，在洛阳留下了许多遗迹，比如天津桥、南市和新潭，比如回洛仓、洛口仓、含嘉仓……它们承载着生生不息的大运河文化，同时也是历史的见证者。

一 洛阳之水其色苍苍

春暖花开的日子，徜徉在堤畔的柳丝下，看洛河静静流淌，是一件惬意的事。

洛阳因地处“洛水之阳”而得名，今天穿城而过的洛河，本来是流淌在洛阳城南的。

隋大业元年(公元605年)三月，隋炀帝营建东都，在引“洛水贯都”的同时，又“发河南诸郡男女百余万，开通济渠。自西苑引谷、洛水达于河，自板渚引河通于淮”，拉开了以运河沟通南北的序幕。

中国大运河包括三部分：隋唐大运河、京杭大运河与浙东运河。其中，“人”字形的隋唐大运河开凿最早，它以洛阳为中心，南达余杭(今杭州)，北抵涿郡(今北京)，全长2000多公里，是京杭大运河的前身。

在隋唐大运河中，通济渠开凿最早，地位也尤为重要。它的渠首段就是洛水，即洛河横穿洛阳城的这一段，也称通济渠洛阳段。据曾参与大运河申遗的原洛阳大运河申遗办公室主任王阁介绍，今天洛河的走向与运河故道基本一致，它从洛阳市区向东流经偃师，至洛口汇入黄河，全长约50公里。

这样算来，我们眼前的洛河，已用穿城而过的姿态存在了1400多年。无数人在它身边来了又去，多少文人墨客将它的名字反复吟咏。“洛水桥边春日斜，碧流轻浅见琼沙。”这是刘禹锡来了。“上阳花木不曾秋，洛水穿宫处处流。”这是王建来了。“经过洛水几多人，唯有陈王见罗袜。”这是韩偓来了……

唐朝的这些诗人，多爱描摹洛水之美。其实，更古老的洛水，有着超越美的另一番气质。你看，“河出图，洛出书，圣人则之”，华夏文明的源头，就镌刻着它的名字。“洛阳之水，其色苍苍。祠祭大泽，倏忽南临。洛滨醊(zhuì)祷，色连三光。”这是秦始皇的《祀洛水歌》，不仅阳刚，而且大气。

西周初年，周公营建洛邑，曾在春日里以“洛水流觞”的方式庆功。后来，王维在诗中称“赋掩陈王作，杯如洛水流”，这是洛水风雅的一面，开了后世曲水流觞的先河。

二 凌波微步罗袜生尘

韩偓是晚唐至五代时人，著有《开河记》(又名《炀帝开河记》)一书，描写了隋炀帝任用麻叔谋开凿运河的逸事。

“经过洛水几多人，唯有陈王见罗袜”出自他的诗作《密意》，用到了曹植与洛神的典故。在关于洛水的诸多故事中，这无疑是最凄婉且著名的一个。

那是曹魏黄初三年(公元222年)，31岁的曹植来到京师洛阳，觐见哥哥魏文帝曹丕。他们虽是一母同胞，关系却并不亲密，因为当初两个人争夺过世子之位，曹植还和嫂嫂甄氏传过绯闻。可能因为这些，生了太子曹叡的甄氏不但没被封后，还被曹丕残忍赐死。

曹植来到洛阳，得知甄氏已死，心中悲痛万分。曹丕见状，将甄氏的遗物——玉镂金带枕送给曹植，让他回到山东的封地去。

傍晚时分，精神恍惚的曹植行至洛河边，已是人困马乏。他在河边休息的时候，仿佛看到甄氏化身为洛神，御风而来，“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙……凌波微步，罗袜生尘”，他遂作《感甄赋》以寄托感情。

曹丕没有追究此事，倒是曹叡坐不住了。四年后，曹叡登基称帝，将《感甄赋》改为《洛神赋》，以掩饰叔叔与母亲的这段恋情。不仅如此，他还故意冷落这位才高八斗的叔叔，使曹植在41岁时就郁郁而终。

《洛神赋》流传很广，洛神也成了美的化身。东晋时，大画家顾恺之根据《洛神赋》画了《洛神赋图》，有宋朝摹本流传至今。

曹魏都城在今汉魏洛阳城，洛河从这里继续东流，在今偃师境内与伊河交汇，曹植作《洛神赋》也是在这一带。据史料记载，这里自古水运发达，东汉时通过阳渠，已可“东通河济，南引江淮”。隋炀帝以洛阳为中心开凿大运河，通济渠引谷、洛水后，就是“东循阳渠故道”汇入黄河的。

三 阳渠故道龙舟出巡

隋大业元年(公元605年)八月，沟通黄河与淮河的通济渠工程完工了。隋炀帝兴冲冲地登上龙舟，“发显仁宫，出洛口”，南下巡幸江都。此后，他又用数年时间，使全长2000多公里的隋唐大运河全线贯通。

充分利用旧有河道，是隋唐大运河的一个特点。通济渠渠首段所用的旧有河道，主要是汉魏洛阳城的阳渠。

在成为通济渠的一部分之前，阳渠已存在了数百年。自东汉到北魏，它的名字屡屡见诸史籍。考古工作者在汉魏洛阳城周边进行考古发掘后，认为城西阳渠主要为“引谷入洛”工程，以保证城中的供水需求；城东阳渠主要为“堰洛通漕”工程，以承担洛阳城水路运输的重任。

东汉时修建阳渠，有三次明确的文献记载。

第一次在建武五年(公元29年)，即光武帝刘秀定都洛阳不久。河南尹王梁主持这项工程，穿渠引谷水注洛阳城下，东泄巩川，但“渠成而水不流”，结果以失败告终。

第二次在建武二十四年(公元48年)，由张纯主持，“穿阳渠，引洛水为漕，百姓得其利”。这次“堰洛通漕”，取得了较大成功。

第三次修建阳渠，是在汉顺帝阳嘉四年(公元135年)。城东阳渠经过扩建后，得以“东通河济、南引江淮”，在洛阳和全国主要城市间形成了发达的漕运网络。

东汉之后，曹魏、西晋都对阳渠进行过整修和改造。北魏时，孝文帝迁都洛阳，也对阳渠进行了重新修建。太和二十年(公元496年)九月，“将通洛水入谷”，他还到现场观看，并命上千人负责阳渠的日常维护。

尽管东汉对阳渠进行了大规模修建，不过，追溯阳渠的历史，可能比东汉还要早得多。北魏郦道元在《水经注》中称，根据西晋陆机的《洛阳记》等记载，“城之西面有阳渠，周公制之地也”。也就是说，西周初年，周公营建洛邑时，就已修建阳渠了。

阳渠又称九曲渎，按《河南十二县境簿》的说法：“九曲渎在河南巩县西，西至洛阳。”

不管怎么说，隋炀帝借助阳渠故道，很快实现了龙舟出巡的愿望。今天的洛河，也还大致走着当年通济渠的河道，是大运河遗迹的一部分。当然，水是活的，不变的只是河道。（洛阳晚报首席记者 张广英）