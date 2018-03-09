洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中石化洛阳工程有限公司91岁老院士的初心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-19 09:13

　　3月17日是中石化洛阳工程有限公司陈俊武院士91岁生日。16日上午，该公司为陈俊武老人举办了一场特别的“生日聚会”——没有酒宴，没有蛋糕，大家济济一堂，共话初心说使命，畅聊新时代新征程。

　　话初心，表决心。参加“生日聚会”的陈院士的同事、学生及洛阳市、涧西区的同志从不同角度对陈院士的宝贵精神、崇高境界进行了精彩解读。他们说，陈院士对党、对祖国的忠诚和热爱是他最鲜明的初心。陈院士的助手陈香生说，对于一位90多岁的老人，他的荣誉已经足够多，他的成果已经足够丰硕，他如今勤勉工作、努力思索的每一天，都是无私的奉献。“作为中石化的一名成员，要不忘初心，我们要为行业作贡献，推而广之，要为我们所在的河南省洛阳市作贡献，也要为全国的科技进步作贡献。”陈院士回应了陈香生的发言，“我们国家现在处于一个非常好的时代。党的十九大以来，中国前进的步伐明显加快。我虽然年纪大了，体力差了一些，还是能为国家做一些贡献的，还是要‘不待扬鞭自奋蹄’！”

　　聊科技，谋创新。陈院士的学生、该公司首席专家刘昱和市科技局局长王进等人都讲到了科技创新，提到了纪录电影《厉害了，我的国》。他们说，科技工作者应该像陈院士那样，大胆探索，不断超越，敢为人先，为高质量发展作贡献。10年前，陈俊武自感体质和思维尚好，提出要继续工作，参与重大工程技术开发，并愿意为此学习过去不熟悉的知识。此次，陈院士依然出语坚定：“学习没有止境，成就也没有止境。不能觉得自己不错了、得到了很多荣誉，就该歇一歇了。我思想上时刻警惕，不敢有这个思想。”他还说，“我从20多岁开始搞创新，一天也没有安静过。我要起来思考问题，绝不会脑子醒了还躺在床上……”

　　叙友谊，谈做人。“人们看到了他的收获，他却更愿意奉献。”有人说，在低工资的年代，陈院士把自己的奖金捐给公司幼儿园。逢“七一”，他都要多交一份数额较大的党费。他曾几次向上级人事部门要求不要给自己涨工资。他谢绝配秘书、坐专车的专家待遇，多年坚持步行上班。有一年，洛阳市政府奖励他5000元，他转手捐给了孟津县的10名优秀教师。两年前，他将在郑州大学的6年兼职所得20万元全部捐出，用于奖励该校化工领域的优秀青年学子。“高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之。”该公司总经理办公室工作人员李小爽这样说，“我们或许穷其一生也难以达到陈院士的高度，但我们将以陈院士为榜样，工作上，严格要求自己，生活上，少些对物质的追求。鞭策自己，也教育自己的孩子，即使是个普通人，也要努力成为一个有大情怀的普通人！”

　　不知不觉两个小时过去了，窗外春寒料峭，室内暖意融融。在大家的祝福声中，陈院士坚持起立向大家鞠躬致意：“这个生日过得很有意义、很快乐！”（洛阳日报记者 孙自豪 通讯员 李建永）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]美国“无痛分娩中国行”首访洛阳
  • ·[健康]身体是这样慢慢衰老的，8个症状提醒你！
  • ·[健康]洗舌头应该与刷牙一样，成为每天的例行公事
    		•
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
    好看又营养 轻食轻松做
        如今，“轻食”这一概念越来越频繁地被人们提及。轻食不是代表特定的食物，也不是纯素食，而是代表了一种健...
  • ·街头巷尾找厕所 洛阳城里很方便
  • ·老城寇家：身教胜言传，忠厚传家久
  • ·当老人变成“孩子”，该怎么哄？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “市民之家”今起投用啦！这份业务办...
  • 洛阳将建立现代医院管理制度
  • 八方英才 建功洛阳（纪念洛阳解放70周...
  • 住房公积金账户资金变动提醒短信取消...
  • 中石化洛阳工程有限公司91岁老院士的初心
  • 洛阳男子钓鱼钓上来一弹夹子弹
  • 伊川12个项目集中开工
  • 男孩冒雨在景区用磁铁吸硬币
  • 河南洛烯新能源有限公司：研发石墨烯...
  • 买草莓哪种甜？实验新闻告诉你
    		•
    百姓呼声
    市轨道公司：1号2号线各项工作均正常开展
    古城路下穿焦枝铁路项目2018年下半年开工
    精彩图片
    “洛阳造”高清监视器...
    “市民之家”今起投用...
    洛阳男子钓鱼钓上来一...
    买草莓哪种甜？实验新...
    精彩热帖

    杏蕊盈枝绽翠英

    长龙飞舞一组

    走，放风筝去

    祖孙乐
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605