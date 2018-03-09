中石化洛阳工程有限公司91岁老院士的初心

3月17日是中石化洛阳工程有限公司陈俊武院士91岁生日。16日上午，该公司为陈俊武老人举办了一场特别的“生日聚会”——没有酒宴，没有蛋糕，大家济济一堂，共话初心说使命，畅聊新时代新征程。

3月17日是中石化洛阳工程有限公司陈俊武院士91岁生日。16日上午，该公司为陈俊武老人举办了一场特别的“生日聚会”——没有酒宴，没有蛋糕，大家济济一堂，共话初心说使命，畅聊新时代新征程。

话初心，表决心。参加“生日聚会”的陈院士的同事、学生及洛阳市、涧西区的同志从不同角度对陈院士的宝贵精神、崇高境界进行了精彩解读。他们说，陈院士对党、对祖国的忠诚和热爱是他最鲜明的初心。陈院士的助手陈香生说，对于一位90多岁的老人，他的荣誉已经足够多，他的成果已经足够丰硕，他如今勤勉工作、努力思索的每一天，都是无私的奉献。“作为中石化的一名成员，要不忘初心，我们要为行业作贡献，推而广之，要为我们所在的河南省洛阳市作贡献，也要为全国的科技进步作贡献。”陈院士回应了陈香生的发言，“我们国家现在处于一个非常好的时代。党的十九大以来，中国前进的步伐明显加快。我虽然年纪大了，体力差了一些，还是能为国家做一些贡献的，还是要‘不待扬鞭自奋蹄’！”

聊科技，谋创新。陈院士的学生、该公司首席专家刘昱和市科技局局长王进等人都讲到了科技创新，提到了纪录电影《厉害了，我的国》。他们说，科技工作者应该像陈院士那样，大胆探索，不断超越，敢为人先，为高质量发展作贡献。10年前，陈俊武自感体质和思维尚好，提出要继续工作，参与重大工程技术开发，并愿意为此学习过去不熟悉的知识。此次，陈院士依然出语坚定：“学习没有止境，成就也没有止境。不能觉得自己不错了、得到了很多荣誉，就该歇一歇了。我思想上时刻警惕，不敢有这个思想。”他还说，“我从20多岁开始搞创新，一天也没有安静过。我要起来思考问题，绝不会脑子醒了还躺在床上……”

叙友谊，谈做人。“人们看到了他的收获，他却更愿意奉献。”有人说，在低工资的年代，陈院士把自己的奖金捐给公司幼儿园。逢“七一”，他都要多交一份数额较大的党费。他曾几次向上级人事部门要求不要给自己涨工资。他谢绝配秘书、坐专车的专家待遇，多年坚持步行上班。有一年，洛阳市政府奖励他5000元，他转手捐给了孟津县的10名优秀教师。两年前，他将在郑州大学的6年兼职所得20万元全部捐出，用于奖励该校化工领域的优秀青年学子。“高山仰止，景行行止，虽不能至，然心向往之。”该公司总经理办公室工作人员李小爽这样说，“我们或许穷其一生也难以达到陈院士的高度，但我们将以陈院士为榜样，工作上，严格要求自己，生活上，少些对物质的追求。鞭策自己，也教育自己的孩子，即使是个普通人，也要努力成为一个有大情怀的普通人！”

不知不觉两个小时过去了，窗外春寒料峭，室内暖意融融。在大家的祝福声中，陈院士坚持起立向大家鞠躬致意：“这个生日过得很有意义、很快乐！”（洛阳日报记者 孙自豪 通讯员 李建永）