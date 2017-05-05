据一项调查数据显示，去年，除去工作和睡觉，中国人每天的平均休闲时间为2.27小时，较三年前调查时(2.55小时)有所减少，整体上中国人比三年前又忙了一些。

据一项调查数据显示，去年，除去工作和睡觉，中国人每天的平均休闲时间为2.27小时，较三年前调查时(2.55小时)有所减少，整体上中国人比三年前又忙了一些。

在很多人的心里，勤劳和忙碌是一种美德。为了过得更好，人们越来越忙，休闲的时间越来越少。然而，凡事皆有度。太过忙碌，会牵绊住那颗原本生动的生活之心。

时间对任何人都是公平的，一天24个小时，一小时60分钟，这些不会因为人的出身、贫富、年龄、性别而有所差别，但是如何平衡工作与休闲，决定着一个人的生活质量。

文武之道，一张一弛。在日本著名管理学家大前研一看来，会休闲的人，往往更懂得生活的真正意义，更容易获得成功，下班以后的生活过得如何，甚至决定你的竞争力。

人如果长期处于忙碌之中，会在一定程度上影响认知和思考能力，即便你很努力，也可能事倍功半。休闲时，人更容易获得休息和愉悦的心情，这种状态会增强其心理抗压能力。研究发现，人在休闲时，大脑放射出的“α”脑波，能极大地增强创意思维能力，灵光一闪往往不是出现在紧张忙碌的工作中，而是出现在轻松惬意的休闲时。读万卷书，行万里路，听万人言，是增长见识、知识、智慧的三种途径，而这些往往都需要在休闲中完成。

如果说忙起来是一种状态，一种美德，那么闲下来是一种享受，也是一种自我修复和自我提升的能力。充分的休闲，能让一个人的工作状态“满血复活”，闲下来和忙起来同样重要。

休闲不是游手好闲，不思进取，不是漫无目的窝在床上玩手机，而是放松身心，获得精神上的愉悦。真正的休闲，一定是把紧张的工作、复杂的人际关系和无奈的琐事暂时搁置、隔离，尽管那些疲惫与焦虑，都是真实的存在，但是我们依然可以通过做自己喜欢的事儿，让内心渐渐恢复平静，让轻松、快乐慢慢生长。

真正会休闲的人，不只是拉伸休闲的长度，更在于提升休闲的品质，只有在工作与休闲中找到一种平衡，才能过一种你自己想要的人生。（张宝峰）