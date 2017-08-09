记者调查：征收房屋契税时如何认定第几套房

近年来，随着市民生活水平的提高，不少人想购买二套房或三套房，那么我市在征收契税时，如何界定二套房或三套房？近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》栏目咨询：在征收房屋契税时，一二三套房的标准是什么，是只计算本市房屋，还是外地房屋也计算在内？记者辗转联系上该网友张先生。

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近年来，随着市民生活水平的提高，不少人想购买二套房或三套房，那么我市在征收契税时，如何界定二套房或三套房？近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》栏目咨询：在征收房屋契税时，一二三套房的标准是什么，是只计算本市房屋，还是外地房屋也计算在内？记者辗转联系上该网友张先生。

听您倾诉

张先生说，他是洛阳人，目前在市区拥有一套住房，由于亲戚在郑州，所以想到郑州再买一套住房，听说二套房和三套房的契税征收标准不一样，他担心如果在郑州买房后，再在洛阳买房会被按照三套房来征收契税。

所跑单位

市地税局税政二科、市行政服务中心国土局窗口。

跑腿经历

15日，记者来到市地税局税政二科。该科工作人员介绍，目前，我市征收房屋契税的依据主要是财税[2016]23号文件《财政部国家税务总局住房城乡建设部关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》。

该文件规定，(一)对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。(二)对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。家庭第二套改善性住房是指已拥有一套住房的家庭，购买的家庭第二套住房。

对个人购买家庭第三套及以上住房的，不管面积大小，均按照4%的税率征收契税。

针对网友咨询的问题，该工作人员表示，目前，我市并没有明确规定，在缴纳契税前，需要以国土部门出具的查询结果为准。

随后，记者来到市行政服务中心三楼的国土局窗口，该窗口工作人员表示，在缴纳契税前，购房者需要携带本人身份证前来进行无房证明查询。目前，我市只能查询到洛阳市区范围内的情况。

办事结果

张先生说，他若再在洛阳购房，将前往国土局窗口查询相关信息。

诉求人评价

谢谢《洛阳晚报》记者，我已了解相关政策。（洛阳晚报记者 山军伟）