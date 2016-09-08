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记者调查：县区自行拆除燃煤锅炉，还有补贴吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:16
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　　本期关注

　　“现在都不让使用燃煤锅炉了，听说自行拆除燃煤锅炉还有补贴，这是真的吗？”昨日，伊川县水寨镇的李先生给晚报《记者跑腿》栏目来电，想咨询一下是否有相关政策。

　　听您倾诉

　　关于县区自行拆除燃煤锅炉，还有什么补贴政策？

　　李先生在伊川县水寨镇经营着一家小型化工厂，前段时间，他应县环保局的要求，准备将燃煤锅炉拆除，改造为燃气锅炉。

　　“听同行们说，对于排气量在10吨以下的燃煤锅炉，政府会以一台锅炉2万元的标准补贴。我厂里有一台，按照同行所说，能得到2万元的补贴，但现在的问题是，只是听说有相关政策，没人知道去哪儿申请这个补贴。”李先生说，目前，大多数同行都已自行拆除燃煤锅炉，且都未领取到补贴，他想得到一个明确的答复。

　　“毕竟这笔补贴也不少，要是真的没有这个政策，那我就不想了。”李先生说。

　　所跑单位

　　市环保局、伊川县环保局。

　　跑腿经历

　　县里补贴政策已于2015年年底截止。

　　昨日，记者联系市环保局大气科，相关负责人证实的确有相关政策，但针对的是城市区的燃煤锅炉。

　　“为了做好‘蓝天工程’，2015年，我市出台《城市区分散式燃煤锅炉拆除财政资金补贴办法》(以下简称《办法》)，2013—2015年城市区内拆除分散式燃煤锅炉将享受每蒸吨2万元的补贴，县区参考该《办法》执行。”该负责人说，那次的补贴对象是2013—2015年城市区内按照要求对分散式燃煤锅炉进行拆除的单位或个人，根据分散式燃煤锅炉的吨位，按照每蒸吨2万元的标准进行补贴。

　　就此，记者又与伊川县环保局污染控制股取得联系，相关负责人对此作出回应。“2015年，伊川县里根据《办法》也制定了相关补贴政策，但补贴截止时间是2015年年底，2016年至今并无相关补贴办法。”该负责人说，今年，环保治理力度进一步加大，我省统一规定，20蒸吨以下的燃煤锅炉必须强制拆除，对于自行拆除燃煤锅炉的单位或个人，没有补贴。

　　诉求人评价

　　谢谢晚报记者帮忙了解政策，已经清楚了相关规定。

　　(蒸吨：工程术语。是指锅炉的供热水平，一般用T/h来表示；我们常说的1吨锅炉，并不是说锅炉的重量是1吨，而是这台锅炉每小时所产生的蒸汽量。)（洛阳晚报记者 王博东 实习生 关一鹤）
[ 责任编辑：马佳佳]
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