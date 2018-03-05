孟津县杨永纪一家顺利摘掉“贫困帽”

昨日上午，天阴沉沉的，让人感觉有些压抑，在孟津县小浪底镇明达村一个农家小院里，却是一番生机勃勃的景象：满院的绿植让每个踏入小院的人，都感觉到了浓浓的春天气息。

杨永纪正在给小院里的绿植换土

昨日上午，天阴沉沉的，让人感觉有些压抑，在孟津县小浪底镇明达村一个农家小院里，却是一番生机勃勃的景象：满院的绿植让每个踏入小院的人，都感觉到了浓浓的春天气息。

在小院的西侧，今年58岁的杨永纪正忙着为家里的绿植换土，他的妻子坐在对面的小木凳上。不大的小院，被打理得井井有条。不熟悉杨永纪的人走进小院，都夸他娶了个贤惠媳妇，但村里熟悉情况的人都知道，杨永纪的妻子已患病多年，双眼几乎失明，眼前这个整洁、精致的小院，平时都是杨永纪一个人在打理。

3年前，杨永纪的妻子刘素芹糖尿病病情突然加重，导致眼底病变，双眼几乎失明。为了给妻子治病，杨永纪花光了家里的积蓄，还自学医学知识，给妻子打胰岛素、测血糖，但妻子的病情始终没有好转。

自那以后，家里的农活儿、家务活儿全落在了杨永纪一个人身上。他还把自己的木工手艺拾了起来，趁农闲时，给别人盖房子、做家具。

去年，明达村的帮扶单位孟津县旅工委给杨永纪送来40多只鸡和电锯，村里帮杨永纪夫妻俩申请了低保，再加上种4亩多地的收入，杨永纪一家顺利摘掉了“贫困帽”。

正值春季，杨永纪家院子里的杏花开得正好，杏树上还嫁接上了桃树枝，再过一段时间，桃花也要开了。杨永纪想趁妻子的眼睛还能模模糊糊地看见东西，让她多看看春天的花。

今年，杨永纪计划多揽些活儿，挣钱给妻子看病。他说：“政府帮咱，咱也要加油干，日子才能越过越好。”

“只要还有希望，我就坚持给她治病，真要好不了，我就给她当拐杖。”杨永纪说。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 牛斌 马绍磊 实习生 段婉璐/文 记者 张怡熙/图）