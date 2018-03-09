孟津县剪纸大赛颁奖台上的贫困户

3月9日上午，孟津县横水镇宜苏山农业产业园区展厅，人群熙熙攘攘，展板上大大小小的红色剪纸作品引人驻足观赏。

3月9日上午，孟津县横水镇宜苏山农业产业园区展厅，人群熙熙攘攘，展板上大大小小的红色剪纸作品引人驻足观赏。

还有10分钟，孟津县首届剪纸大赛颁奖仪式就要开始了，可是李安国还是意犹未尽。人群中，这个头发斑白、皮肤黝黑的中年汉子，正沉浸在对自己作品的讲解中。

小桥、流水，鸭欢鱼跃；广场、长椅，游人欢笑。李安国的剪纸作品《瀍河人家》，展现的是一片世外桃源般的美景。

“俺村是瀍河发源地。以前这里尽是荒滩。这两年随着瀍河的治理，瀍源湖周围种满了树，环境越变越美……”大家听得全神贯注，惊讶于一个庄稼汉竟有如此创意，把作品剪得如此精致。

李安国来自横水镇寒亮村，是大赛获奖者中唯一的贫困户。其作品从283幅参赛作品中脱颖而出，获得奖项。

“三等奖……李安国！”李安国在获奖名单中听到了自己的名字，在众人的注视下，他一瘸一拐地走上颁奖台。

2014年的一场车祸，险些夺走李安国的双腿。如今，他虽能勉强走路，却干不了力气活，一家子只能靠仅有的一亩多薄地过活。

去年，村里为他安排了扶贫专员的公益岗位，他的媳妇也在村里的学前班当了教师，两口子一个月就能收入2000元以上。李安国唯一的心愿，就成了有一技之长，靠双手致富。

这两年，横水镇结合精准扶贫工作实际，接连为贫困户举办剪纸、卤肉等实用技术培训。当横水镇副镇长李亚峰告诉李安国镇里要举办剪纸技术培训班的好消息时，他顿时找到了方向。

腿走不了远路，就用手放飞梦想。去年9月，来自全镇17个行政村的百余名贫困群众参加了孟津县文广新局、横水镇政府联合举办的精准扶贫剪纸实用技术培训班，器材、教学免费。两期培训班下来，李安国越学越来劲，技术突飞猛进。

“咔嚓、咔嚓、咔嚓……”台上李安国接过红色证书和100元鼓励金，台下拍照声此起彼伏。

第一次站在这么大的舞台上领奖，李安国略显拘谨，可是嘴角始终上扬——这一刻，他感到久违的自信和喜悦。

“安国，真不赖。咱村出了一名剪纸大师。”李安国走下颁奖台，寒亮村党支部书记孙建西鼓励道。

“党的政策好，让俺学到真本事。将来俺要靠剪纸技术脱贫奔小康。”李安国笑得灿烂，心中有了新目标。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 特约通讯员 郑战波）