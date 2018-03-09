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副省长武国定来洛调研脱贫攻坚工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-16 08:58

　　14日至15日，副省长武国定来洛调研指导脱贫攻坚工作。他强调，要认真落实中央、省委关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，以精准扶贫统揽经济社会发展全局，转变工作作风，做深做细工作，不断提高群众获得感和满意度，坚决打好脱贫攻坚战。

　　调研期间，武国定深入嵩县、汝阳，看项目、进社区、访农户，详细了解深度贫困地区脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、产业扶贫等工作情况。在嵩县伊龙社区、德福苑社区等易地搬迁安置点，武国定详细询问项目建设、搬迁入住情况，看到社区设施完善、治理有效，还因地制宜发展特色产业，武国定说，搬迁是手段，脱贫是目的，要在严控住房标准、加快项目建设、确保工程质量的同时，统筹做好公共服务配套和扶贫产业发展，确保搬迁一户、稳定脱贫一户。

　　近年，我市坚持一户多策，大力发展特色种养、来料加工、沟域经济等产业，带贫效果显著。武国定来到嵩县民生药业、黄庄乡三合村手绘小镇，以及汝阳佳嘉乐食用菌基地、“巧媳妇”扶贫车间等项目现场，实地调研产业发展和带贫模式。

　　14日晚，武国定在嵩县召开座谈会，与基层干部深入交流。武国定指出，深度贫困地区脱贫是最难啃的硬骨头。要坚持以精准扶贫统揽经济社会发展全局，正确处理脱贫攻坚与发展改革稳定的关系；要坚持精准方针，做到因地制宜、因户施策；要坚持把产业发展摆在更加突出位置，发展特色产业，壮大龙头企业；要坚持把脱贫攻坚与人居环境整治相结合，不断提高群众生活质量；要坚持把扶贫与扶志、扶智相结合，加强教育引导，激发内生动力；要坚持把目标导向与问题导向相结合，下足“绣花”功夫，补短板、强弱项；要坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，扑下身子、进村入产，做深做细工作，推动各项措施落到实处。

　　武国定十分关心国家重大水利工程——前坪水库大坝建设和移民安置工作。他在调研中指出，要科学组织施工，加强质量监管，打造精品工程；要解决好移民生产生活问题，确保搬得出、稳得住、能发展、可致富；要科学规划，统筹推进库区生态建设与综合利用，更好造福流域人民；要及早谋划，做好安全度汛各项准备工作。

　　省直有关部门负责同志，市委常委、统战部部长娄会峰等参加调研活动。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
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