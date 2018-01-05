对侵害公众利益者 咱们的容忍度得低

对个人而言，高容忍度往往意味着文明与美德，容忍度越高的人，往往素养越高，格局越大。但是，对于社会而言，遇到不文明、违法等丑陋行为，公众的容忍度越低，这个社会就越有秩序，效率也会越高。

一位老人突发疾病，昏厥在46路公交车上，司机提议直接改道送老人就医。尽管正值上班高峰期，但全车乘客无一人反对。公交车变身为救护车，为老人争取了宝贵的救治时间。（新闻回顾>>>）

公交车改道，不可避免地要影响到车上的乘客，但救人如救火，为了老人的生命健康，一车人愿意承受救人给自己带来的不便，这不仅是一种善良，还是一种美德。

从某种意义上说，所谓文明与美德，就是为了维持一种秩序或为了帮助他人，一个人对由此带来的不便保持较高的容忍度。比如，不翻越道路的隔离栏是一种文明，这种文明必然建立在行人容忍绕行带来的不便上；比如，在公交车上，给老弱病残孕让座是一种美德，这种美德建立在放弃坐的权利的基础上，必然要容忍站着带来的不便……

但是，容忍度并非越高越好。

近日，在一列由合肥开往广州南的列车上，一名带着孩子的妇女以等老公为由，用身体强行阻挡车门关闭，并让列车员通知检票员为其老公放行。列车员和乘客多次劝解无果。

尽管该女子被停职，并被处以2000元罚款，尽管她公开道了歉，但是依然引来了诸多指责。因为她的行为超过了公众的容忍度：首先，阻碍高铁运行，是违法行为；其次，因一己之私，损害了公众利益。身处公共场合，只强调个人利益，置公共利益于不顾，自然难以被公众接受。

对个人而言，高容忍度往往意味着文明与美德，容忍度越高的人，往往素养越高，格局越大。但是，对社会而言，遇到不文明、违法等丑陋行为，公众的容忍度越低，这个社会就越有秩序，效率也会越高……

在公共利益与个人利益发生冲突时，我们不能奢望每个人都能“舍己为人”，但如果每个人都注重提高自己对美德、对文明的“容忍度”，遵守规则与秩序，不去挑战社会的容忍度，那么，生活会因此而变得更美好。（新闻观察员 洛谭）