洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

对侵害公众利益者 咱们的容忍度得低
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 09:02

　　对个人而言，高容忍度往往意味着文明与美德，容忍度越高的人，往往素养越高，格局越大。但是，对于社会而言，遇到不文明、违法等丑陋行为，公众的容忍度越低，这个社会就越有秩序，效率也会越高。

　　一位老人突发疾病，昏厥在46路公交车上，司机提议直接改道送老人就医。尽管正值上班高峰期，但全车乘客无一人反对。公交车变身为救护车，为老人争取了宝贵的救治时间。（新闻回顾>>>

　　公交车改道，不可避免地要影响到车上的乘客，但救人如救火，为了老人的生命健康，一车人愿意承受救人给自己带来的不便，这不仅是一种善良，还是一种美德。

　　从某种意义上说，所谓文明与美德，就是为了维持一种秩序或为了帮助他人，一个人对由此带来的不便保持较高的容忍度。比如，不翻越道路的隔离栏是一种文明，这种文明必然建立在行人容忍绕行带来的不便上；比如，在公交车上，给老弱病残孕让座是一种美德，这种美德建立在放弃坐的权利的基础上，必然要容忍站着带来的不便……

　　但是，容忍度并非越高越好。

　　近日，在一列由合肥开往广州南的列车上，一名带着孩子的妇女以等老公为由，用身体强行阻挡车门关闭，并让列车员通知检票员为其老公放行。列车员和乘客多次劝解无果。

　　尽管该女子被停职，并被处以2000元罚款，尽管她公开道了歉，但是依然引来了诸多指责。因为她的行为超过了公众的容忍度：首先，阻碍高铁运行，是违法行为；其次，因一己之私，损害了公众利益。身处公共场合，只强调个人利益，置公共利益于不顾，自然难以被公众接受。

　　对个人而言，高容忍度往往意味着文明与美德，容忍度越高的人，往往素养越高，格局越大。但是，对社会而言，遇到不文明、违法等丑陋行为，公众的容忍度越低，这个社会就越有秩序，效率也会越高……

　　在公共利益与个人利益发生冲突时，我们不能奢望每个人都能“舍己为人”，但如果每个人都注重提高自己对美德、对文明的“容忍度”，遵守规则与秩序，不去挑战社会的容忍度，那么，生活会因此而变得更美好。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]没想到，不起眼的头痛差点要了命
  • ·[健康]遇冷风沾凉水，手指会“变魔术”
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
    幸福就是与他相扶相伴每一天
        您喜欢与80多岁的老人聊天吗？或许您会摇头，跟他们有什么好聊的。可《幸福周刊》记者想告诉您，和一位85岁...
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
  • ·听冬泳故事 看“泳士”做“血管体操”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一加油站搞促销 上百辆车排队占了...
  • 笑出声！盘点洛阳2017年十大奇葩新闻 ...
  • 洛阳“市民之家”投用在即 记者带您提...
  • 洛阳市首家县区级监察委员会今日挂牌成立
  • 帅气！一批“铁甲威龙”消防机器人在...
  • 洛阳推广汽车健康档案 车主可随时查看...
  • “洛阳造”磁性器件填补省内空白
  • 中央纪委全会今起召开 反腐新部署引期待
  • 对接融入全市大局 全面提升发展质量—...
  • 洛阳出台意见规范农村住宅建设
    		•
    百姓呼声
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    网传今年将取消小货车营运证？市交通局回应
    精彩图片
    嵩县天桥沟：雪后尽显...
    洛阳“市民之家”露芳...
    洛阳东环路跨洛河桥：...
    嵩县田湖镇第一初级中...
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    毛尖视野 冬日凤湖

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605