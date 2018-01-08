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洛阳一老人突发疾病昏厥 公交车变身救护车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:55

　　昨日，市民张女士联系本报记者，讲述了一件让她深受感动的事情：8日早上，正值上班高峰期，在她乘坐的46路公交车上，一位老人突发疾病昏厥，公交车司机提议直接改道送老人就医，全车乘客无一人反对，并纷纷伸出援手，为老人争取宝贵的救治时间。

　　经过多方寻找，昨日，记者在市公交集团二分公司见到了当时驾驶46路公交车的司机师傅陈江涛。谈及8日发生的事情，陈师傅对全车乘客的配合，充满了敬意。

　　“那是我当天出的第一趟车，驾驶46路从武汉南路返回洛阳站，因为已经7点多了，车上大部分是上班和送孩子上学的乘客。”陈师傅回忆，7时20分前后，公交车行驶到辽宁路与珠江路交叉口时，车厢里突然有人惊呼。随即，他发现靠近后门的座位上，有位老人昏厥，歪倒在旁边乘客身上，口吐白沫、浑身抽搐。

　　情况紧急！陈师傅立刻提议：“最近的医院就是市中心医院，我想直接改道送他过去！”没有任何迟疑，车厢内的30多名乘客一致表示同意。有乘客当即拿出手机拨打120，同时，张女士和其他几名乘客配合着对老人展开掐人中、安抚等简单救治。

　　“不能耽误大家上班，大家下车改乘其他车辆吧！”7时22分，陈师傅在辽宁路黄河路口公交站停车，待有需要的乘客迅速排队下车后，他一脚踩下油门，直接向市中心医院驶去。

　　过凯旋桥左转，向北驶入凯旋路，随后进入王城大道，再右转直接驶入中州路……10分钟经过7个路口，有23年驾龄的老司机陈师傅，驾驶这辆特殊的公交车，在早高峰的大街小巷和时间赛跑。

　　车上，自发留下来照顾老人的10余名乘客也没闲着，他们从老人口袋中找到了手机，并与其家人取得联系。

　　“当时来不及向调度中心和交警报备，所幸运气不错，几乎一路绿灯！”7时32分，公交车稳稳停在了市中心医院门口。看老人被医护人员顺利接入急诊科，陈师傅发动公交车，驶入纱厂路恢复原公交线路运行。

　　昨日，记者联系市中心医院急诊科获悉，发病的老人66岁，入院后很快就清醒了。医生判断其为癫痫病突发，在医院观察一个多小时后，他与家人选择回家休息。得知老人没事，陈师傅和张女士都放心了，他们连连说：“没事就好！没事就好！”（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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