创业贷款，为小微企业发展护航

“雪停了，高速公路也通了，我到洛阳看看你生产的车厢保温复合板吧？”

“行啊，你抓紧时间过来吧。”

近日，接到郑州一家汽车制造企业负责人的电话后，张宏才乐得合不拢嘴。他在洛阳先进制造业集聚区经营一家机械设备公司已有7年，租来的厂房面积3600多平方米，有30多名员工。作为一名典型的小微企业主，在过去的一年里，创业担保贷款给他“贷”来一连串惊喜。

因相中了张宏才的公司研发的一款冷藏车厢板热压机，本地一家汽车制造企业与他们签订战略合作协议，希望他们能生产另一款产品——车厢保温复合板。要接下这份订单，张宏才必须开展技术攻关。

要攻关，钱从哪里来？厂房是租来的，机器设备难以变现，想从银行贷款太难了。张宏才想利用自有资金开展技术攻关，可身边有不少企业因此导致经营步履维艰，他感到一筹莫展。

后来，张宏才了解到，自己可以享受创业担保贷款。去年6月，他按照合伙经营和组织起来就业形式，与2名亲属共同向市创业贷款担保中心提出申请，半个月内便领到了一笔80万元的财政贴息创业担保贷款。

有了这笔贷款，公司很快添置了必要的设备，并招聘了急需的人才，技术攻关逐渐走上正轨，当年9月便生产出自己的车厢保温复合板。“这款产品上市以来销量逐月攀升。”张宏才说。

“整个技术攻关花费300余万元，80万元创业担保贷款，给我带来了一份雪中送炭般的希望。”张宏才说。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆）

数字看变化

27.38亿

2017年，市创业贷款担保中心共办理创业担保贷款19887笔27.38亿元，完成年度目标任务的182.56%，直接扶持1.99万人实现创业，间接带动近7万人实现就业

3715

2017年，市创业贷款担保中心尝试把创业担保贷款与精准扶贫工作有机结合，全年共为3715户建档立卡贫困户发放贷款3.74亿元，并带动了约1.3万人实现就业

40万

2017年，我市个人申请创业担保贷款的最高贷款额度为40万元(其中中央财政贴息创业担保贷款10万元，地方财政贴息创业担保贷款30万元)，期限为1年。“10+30”模式扶持人员更多，扶持力度更大