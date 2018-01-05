洛阳：开放新格局 迈上新台阶

2017，加快构建现代开放体系

“开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”这是党的十九大报告中关于开放的重要论断。

我市虽身处中原腹地，但“大开放、大发展”的理念从未改变。借助我国构建全面开放新格局的态势，乘着“一带一路”的春风，这一年，我市构建现代开放体系的步伐越发坚定。

坚持以开放促改革、促创新，我市加快构建现代开放体系，积极融入“一带一路”建设，重点推动“引进来”、积极稳妥“走出去”，对外开放迈上新台阶。

产业招商有声有色，开放型经济发展稳步推进。格力电器投资100亿元建设中国洛阳自主创新智能制造产业基地、珠海银隆投资150亿元开发银隆新能源(洛阳)产城融合产业园项目、正大畜牧投资(北京)有限公司投资30亿元打造正大集团养种一体化项目等279个重大产业项目的成功引进，加快了我市产业结构优化升级步伐，提升了产业核心竞争力。目前，在洛投资的境内外500强企业有72家，其中世界500强企业25家、国内500强企业47家。

“一带一路”深度融入，洛阳企业加速“走出去”。数据显示，去年前11个月，我市共有641家企业与全球165个国家和地区发生贸易往来，出口商品460种，进口商品186种。其中，对“一带一路”沿线国家外贸进出口总额58.04亿元，同比增长22.9%，占全市进出口总额的48.0%。

载体建设卓有成效，开放平台加快构建。河南自贸区洛阳片区挂牌成立，成为我市对外开放、改革创新的新窗口；“河南洛阳航空口岸扩大开放”项目经国务院批准，被正式列入2017年度口岸开放审理计划；一拖集团陆港多式联运物流中心开通洛阳至中亚货运班列，实现了洛阳无国际货运直达班列零的突破；中储综合物流园口岸项目基础建设进展顺利，为洛阳进一步开展国际货运及大批量进出口货物直接仓储打下了良好基础；洛阳跨境电商通关平台投入运营及国际贸易“单一窗口”标准版的推广应用，使我市跨境电商“单一窗口”业务融入全省链接全国。

扩大开放招商，强化对外贸易，拓展国际经济合作，搭建开放平台……我市由中原腹地一步步走向开放前沿，实现了外向型经济的持续发展，为经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑！（洛阳日报记者 孙小蕊）

2018，我们这样干

“要在开放的范围和层次上进一步拓展，更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。”中央经济工作会议为开放工作描绘了蓝图，指明了方向。

面对新时代，开放是激荡新气象、成就新作为的重要力量。审视洛阳，开放型经济发展不足已经成为当前制约洛阳发展的突出短板。

针对问题，不久前召开的市委经济工作会议开出良方——我市要着力形成全面开放新格局，进一步转变思想观念、拓展结构布局、完善体制机制，深度融入“一带一路”建设，加大力度引进来、积极稳妥走出去，加快构建现代开放体系。

平台建设谱新篇——

高水平建设河南自贸区洛阳片区，紧紧围绕贸易自由化、投资便利化和监管法治化，再探索一批可复制可推广的经验，发挥好龙头带动作用。

积极申建周山综合保税区，统筹抓好铁路、公路、航空口岸和跨境电商综合试验区等各类开放平台建设，扩大公铁、海铁联运规模，以大通道聚人气、增物流、促发展。

开放招商开新局——

强化开放招商。持续推进“565”现代产业体系精准招商，实施产业集群招商、产业链招商、以商招商，积极推行股权招商、并购招商等“资本+招商”新模式，着力引进一批具有较强带动作用的龙头企业和重大项目，进一步提高精准招商水平。

外贸发展拓新路——

扩大外贸出口。强化政策支持，引导企业通过“一带一路”、跨境电商等“走出去”，积极拓展国际市场。在深化制造业开放的同时，推进金融、教育、物流、文化、医疗等服务业领域有序开放。进一步加大承接产业转移力度，推动更多优势企业走出国门、抢滩布局，扩大国际产能合作和经贸合作，全面提升双向开放水平。

开放领域见新效——

扩大开放领域。有序放宽市场准入，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，继续精简负面清单，依法赋予内外资企业同等待遇，加强知识产权保护，切实保护外商投资合法权益，严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，构建统一开放、运转高效、公开透明、竞争有序的市场体系。

“浩渺行无极，扬帆但信风。”只要奋力开启进一步走向世界、发展更高层次开放型经济的新征程，我们就一定能为牢牢把握住坚持高质量发展的方向，为奋力谱写决胜全面小康、开启现代化建设新征程的新篇章贡献更多力量！（洛阳日报记者 孙小蕊）