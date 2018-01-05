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洛阳：坚持“以去促优” 推动转型发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-11 08:43

　　2017，持续释放改革红利

　　作为老工业基地，洛阳经济结构偏“重”，经济增长急需动能转换，供给侧结构性改革成为一剂良方。

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。我市坚持以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和效益为中心，加快构建“五强六新五特”现代产业体系，着力推动“三超三转”，全市产业结构更趋优化、动能转换持续加快、质量效益稳步提升。

　　过去一年，我市在全国地级市中率先出台推进供给侧结构性改革的“1+7”政策框架，重点抓好“三去一降一补”，取得了明显成效，部分行业供求关系发生积极变化、市场预期得到改善。

　　过去一年，我市一些领域的改革走在了全国、全省前列，呈现出全面播种、次第开花的良好态势，给洛阳带来了新机遇、集聚了新优势，有力推动了全市经济社会发展。

　　盘点一年来我市全面深化改革的红利，广大人民群众享受到更为丰硕的改革成果。

　　供给侧结构性改革扎实推进，经济结构持续优化——

　　关闭煤矿25处，化解过剩产能435万吨。房地产库存去化周期下降至7.1个月。资本市场直接融资377亿元。87个项目入选国家、省PPP项目库，总投资1021.8亿元。千方百计降成本，减轻企业负担40亿元。多策并举补短板，水利、交通、科研等领域投资分别增长24.1%、52.2%和90.1%。农业供给侧结构性改革深入推进。

　　国企改革步伐加快，老工业基地焕发生机活力——

　　城投集团等6家企业子公司混合所有制改革顺利完成。46家驻洛央企签订“三供一业”分离移交协议，29家已全面实施。8家驻洛省企全面完成剥离企业办社会职能。56家市出资企业基本完成脱钩改制。妥善处置“僵尸企业”16家。

　　“放管服”改革深入推进，创新优势、开放优势进一步巩固——

　　取消下放行政审批、行政职权等事项281项。全程电子化登记、企业简易注销等商事制度改革稳步推进，新登记市场主体8.2万户。自贸区建设进展顺利，实施投资项目承诺制，实现“三十五证合一”，进驻企业3618家。

　　以推进供给侧结构性改革为主线，我市各行业努力拓展新市场、形成新供给、满足新需求、培育新动能，改革的成效已然成为我市经济社会发展的一大亮点。（洛阳日报记者 李迎博）

　　2018，我们这样干

　　供给侧结构性改革关乎全局、关系长远。把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线，是解决现阶段经济发展深层次问题的关键。

　　当前，我市供给结构不适应需求结构的问题仍有待进一步解决。而围绕推动高质量发展，今年，我市将着力抓好七项重点工作，其中，深化供给侧结构性改革排在首位。

　　如何持续深入推进供给侧结构性改革，市委经济工作会议绘出路线图。

　　“破”“立”“降”发力。继续推进“三去一降一补”，重点在“破”“立”“降”上下功夫。要持续推进“以去促优”，严格执行煤炭、钢铁、电解铝等行业去产能政策；化解房地产结构性库存，积极推进租售并举，完善住房市场体系，促进房地产市场健康稳定发展；推动万基控股、LYC公司等试点企业市场化法治化债转股；降低企业税收、物流、人工等各项成本30亿元；加大脱贫攻坚、民生保障、基础设施等领域的投资力度。

　　项目推动。着力巩固“三二一”产业格局，加快实现由投资拉动为主向投资消费协同拉动转变、由传统产业占主导向新兴产业挑大梁转变。强化项目抓手，谋划实施一批市场前景好、科技含量高、投资强度大、带动效应强的重点项目。

　　产业升级。落实制造业、服务业、种养业供给侧结构性改革专项行动方案，深入推进“互联网+”行动，在现代物流、健康养老、文化旅游等领域培育新的增长点。落实制造业增品种、提品质、创品牌“三品”战略，开展质量提升行动和对标达标专项行动，提升“洛阳制造”的产品层次和质量水平。

　　国企改革。加强国资监管，规范国有资本运作。加快驻洛央企“三供一业”改造分离移交。深化市属县属企业产权制度改革和脱钩改制企业改革，完成市属企业剥离办社会职能和16家子公司清理整合工作。

　　“放管服”改革。简政放权、放管结合、优化服务，是深化供给侧结构性改革的重要内容，要着眼用权力“减法”、服务“加法”来激发市场“乘法”。开展“证照分离”试点，全面实施“三十五证合一”改革、市场准入负面清单制度和“双随机、一公开”监管，激发市场主体活力。动态调整市级行政权责清单、行政审批中介服务清单。建成全市统一的电子政务服务平台，实现政府服务事项“一号申请、一窗受理、一网通办”。

　　找准一个支点，就能撬动整个地球，这是古代的哲人遐思；找好改革支点，就能开创发展新局，这是今天的中国故事。

　　开弓没有回头箭。打赢供给侧结构性改革这场硬仗，洛阳充满信心。（洛阳日报记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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