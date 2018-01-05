洛阳：改善民生 温暖民心

2017，件件实事暖民心

近日气温骤降，家住青岛路环卫局家属院的退休环卫工人冯淑兰摸了摸家里的暖气片，脸上露出欣慰的笑容。今年70岁的她，在这个冬天第一次享受到集中供热。

“以往家里主要靠烧煤取暖，这屋热了那屋不热，我还得忙着买煤、备煤，取暖效果不好，还很麻烦。”冯淑兰说，“这个冬天，我们家属院通了暖气，室温始终维持在20℃以上，干净又方便，老邻居们都说这个冬天真暖和！”

去年，我市新建、改造供热管网76.656公里，新建换热站90座，新增集中供热面积1031万平方米，覆盖76个小区，全市集中供热普及率提升至70.6%。全市9万多户居民第一次享受到集中供热。

温暖群众的，不仅仅是集中供热。

去年，我市民生支出403亿元，占一般公共预算支出的72.3%，同比增长24.6亿元。财政“真金白银”的大力投入，换来了群众看得见的实惠，体现了坚持以人民为中心的发展思想。

去年，我市重点民生实事涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生、教育、就业创业等11个领域60项87件具体工作，截至去年年底全部兑现，市民的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

脱贫攻坚是重大政治任务和第一民生工程。去年，全市建成村级产业基地1382个、扶贫车间543个，光伏扶贫项目全部建成发电，10.36万贫困群众有望稳定脱贫，偃师市、洛龙区、伊滨区和高新区有望整体脱贫。去年，13.5万户边远山区群众收看电视问题得以解决，6.45万农村居民饮水安全问题得以解决，建成农村公路626公里。

就业是最大的民生。去年，我市新增城镇就业突破12万人，新增农村劳动力转移就业3.05万人，发放创业担保贷款27亿元，扶持1.9万人创业、带动6.8万人就业。

去年，洛阳中心医院、市妇女儿童医疗保健中心等一批改制医院恢复公立医院属性，50所乡镇卫生院(所)服务能力得到提升，看病难、看病贵等，随着一项项医疗卫生改革举措落地得到缓解。

我市始终把教育事业放在优先发展的位置。去年，全市新建改扩建公办幼儿园63所，培育全科教师432名，新建改扩建农村寄宿制学校113所，一批贫困地区中小学校用上了和城里学校一样的教学设备。

件件实事暖民心，每一件民生实事的兑现，都化为了市民日益提升的幸福指数。（洛阳日报记者 郭秩铭）

2018，我们这样干

“民生”二字重千钧。如何办好2018年各件民生实事，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更可持续？市委经济工作会议提出，提高保障和改善民生水平要致力保基本、着力提品质、注重可持续。

“保基本”，就是针对群众关心的问题精准施策，在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上不断取得新进展；

“提品质”，就是树立“民生无小事”的思想，顺应人民群众日益增长的美好生活需要，努力补齐影响群众生活品质的短板；

“可持续”，就是坚持一切从实际出发，既充分发挥主观能动性，调动一切积极因素努力为群众办实事、办好事，又不超越发展阶段、不超越财政支撑能力，突出精准、有诺必践，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，一件接着一件办，一年接着一年干，让老百姓的日子一年更比一年好。

根据会议部署，2018年我市的民生画卷正徐徐展开——

脱贫攻坚。按照计划，2018年全市要实现10万农村贫困人口稳定脱贫，栾川、洛宁、宜阳、伊川4个县脱贫摘帽；

就业。积极促进创业就业，发放创业担保贷款15亿元，支持70个大学生企业(团队)创新创业，新增农村劳动力转移就业2万人，培养“河洛工匠”100名。

教育。推动城乡义务教育一体化发展，建好农村寄宿制学校，抓好学前教育，普及高中阶段教育，解决好中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”和婴幼儿照护、儿童早期教育服务等问题。我市将新建、改扩建幼儿园76所、农村义务教育寄宿制学校114所，招聘特岗教师800名，培育全科教师250名，加快洛阳职业技术学院新校区建设，支持在洛高校与知名高校共建特色学院。

社保。做好异地就医直接结算、困难群众医疗救助工作，提高城乡低保和特困人员供养标准。改造农村危房2000户，新建农村幸福院200个，新增养老床位3000个，建成医养结合智慧型社区养老服务中心30个。

健康。做好城市医联体、县域医共体试点工作，实施基层卫生“369人才工程”，抓好国家中医骨伤区域医疗中心等重大项目。我市将新建、改扩建县级医院、乡镇卫生院和村卫生室208个，打造15分钟健身圈。

目前，2018年我市重点民生实事工作方案正在征求各界意见，一份更加令人振奋的“惠民清单”正在加紧酝酿中，敬请期待！（洛阳日报记者 郭秩铭）