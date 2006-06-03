洛阳94所学校、幼儿园获得“市级平安校园”称号

洛阳网讯 今日上午，洛阳召开2018年度全市教育系统安全与平安建设工作会议，会上公布了2017年度“市级平安校园”创建评选结果，全市共94所学校、幼儿园获得“市级平安校园”称号。 去年，为了加强我市校园安全建设、规范校园安全管理，市教育局、市综治办、市公安局通过联合分组划片检查的方式，对全市申报“市级平安校园”的108所学校进行了考评验收，最终，洛阳第一高级中学等94所学校、幼儿园获得“市级平安校园”称号。具体名单为下： 洛阳第一高级中学 洛阳市教师进修学校 洛阳市特殊教育中心学校 洛阳市第九中学 洛阳市外语实验高中 洛阳市第四十五中学 洛阳市第五十五中学 洛阳第二外国语学校 偃师市第一高级中学 偃师高级中学 偃师市大口镇中学 偃师市翟镇镇第一初级中学 孟津县第二县直中学 孟津县会盟镇下古小学 孟津县常袋镇中心小学 孟津县双语实验学校 孟津县育才实验学校 新安县第二高级中学 新安县仓头镇初级中学 新安县城关镇工农小学 新安县铁门镇庙头小学 新安县西关小学 新安县西苑小学 新安县紫苑小学 伊川县县直第二小学 伊川县城关镇实验中心小学 伊川县城关镇周村中心小学 伊川县平等乡马回营小学 伊川县酒后镇路庙中心小学 伊川县白沙镇初级中学 伊川县江左镇初级中学 伊川县吕店镇第一初级中学 伊川县彭婆镇彭婆小学 宜阳县第一高级中学 宜阳县锦屏镇第一初级中学 宜阳县盐镇乡第一初级中学 宜阳县实验幼儿园 宜阳县城关镇东街学校 宜阳县张坞镇凹里中心小学 宜阳县三乡镇南村小学 洛宁县城关镇东城小学 洛宁县城关镇东关中学 洛宁县城郊乡王协小学 洛宁县回族镇第一初级中学 洛宁县回族镇王东小学 洛宁县回族镇王西中学 嵩县第一高级中学 嵩县第二高级中学 嵩县实验幼儿园 嵩县第二实验小学 嵩县第三实验小学 嵩县鹤鸣小学 嵩县教师进修学校 嵩县明德特殊教育学校 嵩县思源实验学校 嵩县中等专业学校 栾川县潭头镇交通希望小学 栾川县第四实验小学 栾川县第五实验小学 栾川县城关镇第一小学 栾川县赤土店镇中学 栾川县冷水镇中学 栾川县秋扒乡中学 栾川县叫河镇中学 汝阳县蔡店乡第一初级中学 汝阳县城关镇第三初级中学 汝阳县城关镇南街小学 汝阳县付店镇初级中学 汝阳县三屯镇初级中学 汝阳县上店镇中心小学 汝阳县实验幼儿园 汝阳县小店镇第一初级中学 涧西区安徽路小学 涧西区天津路小学 涧西区东方第二小学 涧西区中信小学 西工区外国语小学 西工区唐宫西路小学 老城区敬事街小学 老城区农校街小学 老城区邙山镇中心小学 吉利区晨光小学 吉利区第一初级中学 洛龙区龙城双语小学 洛龙区龙祥小学 洛龙区第一实验小学 洛龙区古城中学 高新区实验小学 伊滨区诸葛镇第一初级中学 伊滨区李村镇第三初级中学 伊滨区佃庄镇第一初级中学 伊滨区寇店镇实验小学 伊滨区庞村镇彭店小学 龙门第一实验学校 近年来，全市各级各类学校把校园安全文化和安全建设作为工作重点，深入开展对师生的安全法制宣传教育，进一步完善安全防范机制，落实各项安全管理措施，师生的安全法制意识和自我防范能力得到普遍的增强和提高，学校周边治安状况进一步得到了改善，有效维护了广大师生生命财产安全和学校的正常教学秩序。会议指出，下一步，我市将坚持以保障校园和师生人身安全为根本，确保不发生责任亡人事故和有较大以上影响的校园安全案件，要积极创建全市平安教育，打造高标准的平安校园，实现学生平安成长。(记者 郭瑛 通讯员 杜建芳)