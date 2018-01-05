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“请叫我‘神探’”：哪有称40岁的人为“翁”的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-10 09:33

　　程颢，大家都熟悉吧，我们为之骄傲的洛阳老乡，与其弟程颐同为北宋大名鼎鼎的哲学家、教育家、洛学代表人物、程朱理学奠基者，世称明道先生，现今伊川县有二程墓，嵩县有两程故里。

　　除了是哲学家、教育家，程颢还是诗人，一首《春日偶成》“云淡风轻近午天，傍花随柳过前川。时人不识余心乐，将谓偷闲学少年”，已成为描画春天的千古名篇。

　　就是这样一位成就辉煌的“多栖明星”，据《宋史》和程颐所撰《明道行状》记载，也客串当过好几回“神探”。

　　哪有放着流通的钱不藏，而去藏不能用的古钱的

　　公元1057年，程颢考中进士。据《明道行状》记载，考中进士后，程颢被任命为京兆府户县主簿。因为年纪轻、资历浅，他上任好多天，县令都对他没有什么印象。

　　户县有个乡民，自己没房子，借了兄长的宅子住。有一天，不知因为何事，乡民在租住的宅子里挖土，竟然挖出了满满一坛子钱。

　　消息传开，人人艳羡。这个乡民的侄子听说了，坐不住了，不愿意了，估计是去跟叔叔要钱而叔叔不给，于是到县衙门告状。

　　乡民的侄子：“这些钱是我的父亲早年所藏，所以应当归我。”

　　县令：“你说是你父亲所藏，但是没有证据，这让我怎么判呀？”

　　县令正在作难，程颢在一旁说话了：“这事儿很容易就能弄明白。”

　　程颢问这个乡民的侄子：“这坛钱你父亲藏了多少年？”

　　乡民的侄子：“40年。”

　　程颢：“你叔叔借你家院子住了多少年？”

　　乡民的侄子：“20年。”

　　问话就此打住，程颢让人从坛中取出钱仔细观察，观察后对乡民的侄子说：“今官所铸钱不五六年即遍天下，此皆未藏前数十年所铸，何也？”

　　什么意思？意思就是说，现在官府铸造的钱，不到五六年就通行全国，而你叔叔挖出来的钱，比你口中所说你父亲藏钱的时间早了几十年，你解释一下，这是怎么回事？

　　言外之意，就是你父亲当初为何不选自己所处时代通用的钱埋在地下，反倒去埋已经不能用的古钱？

　　一席话说得乡民的侄子无话可说，县令对程颢刮目相看。

　　哪有称40岁的人为“翁”的

　　程颢好像天生判断力奇强，在讲下一个故事之前，先讲一个他小时候的故事。

　　《明道行状》记载，程颢“生而神气秀爽，异于常儿”。有一天，他的叔祖母抱着他走路，头上的金钗不小心丢了，老太太当时不知道，过了好多天才发现，于是四处寻之。

　　有人问程颢知道不知道金钗丢在哪里了，还不会说话的程颢抬手一指某个地方，家人到那里找，果然找到了金钗。于是乎，面对小程颢，“人皆惊异”。

　　据《宋史》记载，任户县主簿不久，程颢调任上元县主簿，后升任泽州晋城县令。

　　在晋城，程颢又显了一回身手。

　　晋城有个姓张的富户，他的父亲张三去世不久，有个老头找上门来，说：“我是你的生身父亲。”

　　张富户大惊失色，怎么父亲刚死又冒出来一个父亲？不知所措的他，带着老头来到县衙。

　　程颢升堂，问：“你为什么说你是张富户的父亲？”

　　老头叩首：“我年轻时是大夫，经常到很远的地方给人治病。有一次，我外出太久，妻子生下一个儿子，因家贫不能抚养，就将他送给了张家。”

　　程颢：“有证据吗？”

　　老头从怀里摸出一张皱巴巴的字条，程颢接过来一看，上面写着“某年某月某日，抱儿与张三翁家。”

　　看完字条，程颢心里有底儿了。

　　“按字条上所说，张三当时才40岁，可是哪有称40岁的人为‘翁’的？”

　　老头一听，张口结舌，然后乖乖承认字条是自己伪造的，至于伪造的目的，《宋史》没说，不过据常理判断，不外乎眼红张家的钱财，想借机捞上一把，甚至想占为己有。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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