省考核组考核洛阳市依法行政工作

昨日，由省人社厅副厅长、省公务员局局长郭成全任组长的省依法行政实地考核组第八组来洛，考核市政府2017年度依法行政工作。

昨日，由省人社厅副厅长、省公务员局局长郭成全任组长的省依法行政实地考核组第八组来洛，考核市政府2017年度依法行政工作。 在洛期间，考核组听取了我市相关工作汇报，对市政府有关部门主要负责人进行了依法行政能力测试，详细查阅了有关资料，并到孟津县国税局、吉利区公安局等单位实地检查了依法行政工作开展情况。 去年，我市加快转变政府职能，优化政务服务，不断完善依法行政制度体系，健全依法决策机制，全面推进政务公开，加强政务诚信体系建设，行政权力运行进一步规范，行政决策科学化、民主化、法制化进程加快。我市还持续加快服务型行政执法建设，全面落实执法责任制，强化监督制约，健全多元纠纷解决机制，依法有效化解社会矛盾，行政执法更加严格规范。 市委常委、常务副市长吴孟铎等参加相关活动。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 马红超)