【新时代 新气象 新作为】不用跑郑州啦！自贸区洛阳片区承接省级经济社会管理权限

“从过去的60个工作日，缩短到现在的4个工作日，行政审批时限的缩短，给企业带来的是实实在在的便利。”经过4个工作日的审批，目前，普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称普莱柯生物)兽药生产许可证与兽药GMP证书的相关材料，已在自贸区洛阳片区网站上进行公示。公示期结束后，企业就可以顺利领取证件，这也将成为自贸区洛阳片区发放的首张兽药生产许可证。

自贸区洛阳片区行政审批局负责人介绍，以前企业办理兽药生产许可证，需要先到位于郑州的河南省畜牧局提出申请并递交材料，总共需要经过7个环节，至少60个工作日才能办结。为服务自贸区建设，2017年8月，河南省人民政府向自贸区下放455项省级经济社会管理权限，其中包含“兽药生产许可证核发”。

前不久，位于自贸区洛阳片区的普莱柯生物新增的4条生产线需要及时变更证件，自贸区洛阳片区组织人员对原有办理流程优化，在不降低标准的情况下尽可能简化办理流程。简化流程后，原本分属于河南省畜牧局、河南省兽药饲料监察所的工作内容全部由自贸区洛阳片区行政审批局承担，原本需要60个工作日才能办结的许可事项压缩至4个工作日办结，压缩幅度达到93%，大大缩减了办事流程。

自贸区洛阳片区有关负责人表示，455项省级经济社会管理权限下放以来，洛阳片区在做好承接办理的同时，逐一优化流程、简化环节。通过取消审批、审批改备案、实行告知承诺制等措施，洛阳片区已取消许可类审批事项5项，审批改为备案2项，实行告知承诺40项，优化流程近130项。

未来，自贸区洛阳片区将进一步简化流程，提升政务服务水平，提高行政审批效率，让更多企业享受到自贸区的政策红利。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 程欢 汪冰冰）

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自贸区洛阳片区完成首家进口食品化妆品进口商备案

近日，自贸区洛阳片区完成首家进口食品化妆品进口商备案。洛阳尧雅进出口贸易有限公司向自贸区洛阳片区检验检疫窗口提交了进口食品化妆品进口商备案申请，洛阳出入境检验检疫局受理完成后随即提交国家质检总局终审，国家质检总局通过终审并给予发布，整个流程一天内完成。

为服务自贸区建设，河南出入境检验检疫局从去年11月1日起在河南自贸区郑州、开封、洛阳三个片区试点开展进口食品化妆品进口商备案业务。如今，自贸区检验检疫窗口在校对申请企业提交的材料并审核通过后，直接提交国家质检总局进行终审，不再需要通过省级审核，避免企业多跑路，大大节省时间，提高办事效率。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王露露）