洛阳市部署2018年春运工作 制订应急预案

昨日下午，在收看收听全国、全省春运工作电视电话会议后，我市召开全市春运工作会议，部署2018年春运工作。

40天

今年春运从2月1日开始至3月12日结束为期40天

全国预计发送29.8亿人次

经过相关部门预测，今年春运，全国旅客发送量将达到29.8亿人次，与去年春运基本持平。

其中，公路预计发送24.8亿人次，下降1.6%；铁路预计发送3.89亿人次，增长8.8%；民航预计发送6500万人次，增长10%；水路预计发送4600万人次，增长4%。总体来看，虽然客运总量增速放缓，但结构发生变化，铁路、民航运输需求仍然保持较快增长。

我市出台措施

为有效应对今年春运期间可能出现的恶劣天气和各种突发事件，我市制订《洛阳市2018年春运应急预案》，成立市春运工作领导小组，设办公室，并下设负责滞留旅客疏散、交通疏导、道路除冰、公共卫生事件的4个专业工作组，具体负责春运突发事件的应急处置。

当长途客运站、火车站、机场因大雪或大雾天气出现旅客严重滞留情况时：

市交通局负责调配应急运力，组织旅游大巴、公交车，对滞留旅客进行转送。长途客运站、火车站搭建临时候车大棚，做好供水、餐饮、药品等方面的服务保障工作。洛阳机场按规定做好旅客退票、航班改签工作，组织疏导高峰客流利用汽车转运衔接，做好航班延误及备降后对旅客的服务保障措施。

我市大中专院校学生集中离校期间，市公交集团增加相关线路车次，必要时启动专车输送应急预案。当学生需要乘长途汽车返乡而造成长途客运站学生大量滞留时，市交通局及时启动应急预案，增加长途汽车班次，输送滞留学生。学生返校时，当大量学生滞留在火车站、长途客运站时，市交通局组织市公交集团，及时增加专车输送学生返校。

当发生严重交通堵塞或重大交通事故时：

交警等执勤人员迅速赶往现场进行处置，尽快排除交通堵塞或做好事故处理工作，恢复交通。

当遇到雾、雪等恶劣天气或路面结冰时：

市城管局负责对市区道路除冰，在重点桥梁、坡道等易结冰路面喷融雪剂，提高行车安全性。各县(市)政府负责辖区内道路除冰工作，在山区危险路段、桥面铺防滑材料。

当长途客运站、火车站、机场发生突发公共卫生事件时：

市卫计委根据情况，统筹安排医疗资源，做好防疫处理，防止疫情扩散；安排医疗单位做好伤员救护，对老、弱、病、残、孕旅客给予特殊关照，在接到急救电话后，及时将患病旅客接转至附近医院。（洛阳晚报记者 李砺瑾）