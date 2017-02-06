2018年铁路春运购票日历出炉 今起就能买春运火车票啦

春节出行，“抢票”时间到了！按照中国铁路总公司发布的“2018年铁路春运购票日历”，2018年春运从2月1日至3月12日。昨日，记者从洛阳火车站获悉，我市各火车站的春运车票将于今天下午4点起售。如果您春运期间有出行需求，请尽早提前购票。

记者还请教了铁路部门的工作人员，为您介绍几个购票窍门，希望对您有所帮助。

今天起就能买春运火车票

目前，互联网、电话售票的预售期为30天，车站窗口、代售点、自动售票机售票的预售期为28天。因此，从今日起，可以通过12306官方售票平台、95105105电话购买2018年春运首日(2月1日)的火车票，如果到车站窗口、代售点或使用自动售票机购票，则须等到1月5日才可购2月1日的火车票。

不过，需要注意的是，互联网、电话的售票时间为6：00至23：00，且全国2200多个火车站的春运车票起售时间也不尽相同。

洛阳火车站工作人员介绍，洛阳站、洛阳龙门站、洛阳东站、关林站的春运车票起售时间均为今天下午4点。也就是说，如果您要买2月1日从洛阳出发的列车车票，可以从今天下午4点开始“抢票”。

特别提示：想买外地车站的车票，怎样知道具体起售时间呢？该工作人员说，可以通过12306查询。记者登录12306官方网站看到，首页“最新动态”中有一条《关于调整互联网、电话订票起售时间的公告》，点开该公告即可看到全国所有火车站的车票起售时间。

想“捡漏”抓住这三次机会

错过了“抢票”第一时间也别灰心，还有三次“捡漏”的机会。

按照惯例，车票起售45分钟后，如果部分订单未及时支付，票源将返回票仓，这是第一次机会。此外，一般情况下，开车前15天是退票高峰期，也可以趁机“捡漏”。还有开车前48小时和24小时，也是“捡漏”的好机会。届时，售票系统往往会放出部分剩余车票。

特别提示：春运期间，根据客运需求，铁路部门往往会增开临时客车，这部分车票不受预售限制，一旦确定开行就会第一时间放票。因此，您也可以关注车站的临时增开列车公告，给自己多个购票的机会。

返程票最好提前买

结合往年的经验，洛阳火车站工作人员预计，今年春运期间，2月12日至2月14日(腊月廿七到腊月廿九)的火车票将最抢手。

按照预售期推算，这几天的车票将陆续从1月14日至1月16日起售，如果您有需求，可提前记好日子，及时通过12306网站、手机APP或电话渠道“抢票”。除夕当天的火车票，预售期从1月17日开始。

买过了去程的车票，别忘了返程的车票。从1月22日起，您就可以买正月初五的返程车票了，您最好还是提前买。

特别提示：铁路部门已推出互联网购票的接续换乘服务。如果您没买到直达的车票，可使用接续换乘查一查，看看有没有可换乘的列车，也不耽误回家。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏）

延伸阅读

车票信息实时掌握

——微信可实时接收购票、改签等信息

今年春运，对于选择网络购票的旅客来说，用手机抢票将变得更为便利。

从去年11月23日起，中国铁路客户服务中心12306网站微信支付功能已经上线运行。持有微信账户的旅客在12306网站及手机客户端购买火车票时，可在支付页面选择“微信支付”按钮进入微信支付页面进行支付。

除了微信支付，今年春运前夕，从去年12月26日起，12306新增微信通知方式。用户在“铁路12306”小程序或“铁路12306”微信公众号中登录12306账号，绑定微信号，并关注“铁路12306”公众号后，即可在微信内接收购票、改签、退票等行程通知。12306表示，列车运行调整和手机号码核验仍通过短信发送。

“攒积分兑换车票”

——购买车票攒积分，可兑换指定车票

今年春运，对于广大旅客来说，铁路部门日前推出的“攒积分兑换车票”活动需要留意。

根据铁路部门的消息，去年12月20日起，铁路部门推出“铁路畅行”常旅客会员服务。会员购买车票将获得相应乘车积分，积分按照其所购车票票价进行累积，可兑换指定车票。

如旅客购买100元车票，将可获得100×5=500积分。积分首次达到10000分以上，即获得积分兑换资格。每100积分相当于1元钱。

这些便利要知道

——在线选座、接续换乘、网络订餐

除了积分兑换车票、微信接收购票信息等措施，近半年来，铁路部门推出的其他一些服务新举措也将让你的春运行程变得更为方便。

从去年10月开始，铁路部门推出动车组列车在线选座服务和接续换乘服务。

此外，对于“吃货”来说，从去年7月17日开始，铁路部门在上海、天津、南京等全国27个主要高铁客运站，推出动车组列车互联网订餐服务。点点手机，不仅可以选高铁列车上的餐车盒饭，也可以订沿途社会品牌的餐食，并享受送餐上车服务。(据中国新闻网)