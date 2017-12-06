上月洛阳网“百姓呼声”回复率为98.7%

去年12月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4831条。其中，投诉类帖子2368条，咨询类帖子2121条，建议类帖子342条；已回复的帖子达4768条，回复率为98.7%，比去年11月上升0.04个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49家，其中45家回复率为100%。

在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18家，其中17家回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位30家，其中19家回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。去年12月，“百姓呼声”频道组抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有6条帖子存在敷衍答复情况。其中，偃师市3条、市工商局1条、龙门园区管委会1条、伊滨区1条。(具体抽查情况可扫微信二维码，关注“洛阳舆情”，点击菜单“办理通报”查看)

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照有关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道(http：//people.lyd.com.cn)查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询有关部门的办理结果，并对办理情况进行评价。

回复率为0的有：

中石油(帖子总数2条)、中国人保财险公司(帖子总数1条)、中国人寿保险公司(帖子总数1条)、中国太平洋财产保险公司(帖子总数1条)、中信银行(帖子总数1条)（洛阳日报记者 郭宁康）