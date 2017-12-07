《百姓呼声》评选需要参选单位领导电话？假的！

今日上午，洛阳市网络问政平台——2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作先进单位评选启动，全市122家政府职能部门和公共服务单位开始接受市民、网友的满意度调查。

下午，接受此次评选的个别政府职能部门、公共服务单位向洛阳网反映，自评选启动后，有不明人士主动联系参评单位，冒充洛阳网工作人员，以此次评选活动为由，索要参评单位领导电话。

洛阳网在此声明，我单位从未以电话、书面、邮件、短信、微信等任何形式索要参评单位领导电话。若有关于此次评选活动的沟通事宜，均由洛阳网与参评单位日常维护《百姓呼声》的专员之间进行联系，不存在索要参评单位领导电话的情况。

洛阳网提醒，各参评单位遇到上述情况，不要轻信，可以拨打洛阳网《百姓呼声》热线(0379)65233605核实。

洛阳网《百姓呼声》是我市的一个重要网络问政平台，2010年1月，在市委、市政府的关心支持下正式上线运行，其宗旨是充分发挥网络媒体快捷、广泛、互动的优势，反映民声、汇集舆情、服务民众，搭建一座百姓与政府各职能部门沟通、互动的桥梁。自2013年1月起，洛阳网《百姓呼声》就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照有关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

2017年，在洛阳市110联动办公室、洛阳市网信办的支持和指导下，洛阳网《百姓呼声》网民诉求办理工作再次得到提升。据统计，截至目前，2017年，洛阳网《百姓呼声》共收到网民诉求4.5万余件，回复率在98%以上。

为进一步提升我市网络问政工作，适应新媒体的发展，持续发挥《百姓呼声》的网络问政作用，此次评选继续增加了微信投票方式。根据《百姓呼声》群众诉求归口部门，此次微信投票分市直部门、县区政府、公共行业三大类进行。投票结束后，《百姓呼声》栏目组将根据网友的投票情况，并结合各相关部门在2017年的诉求办理情况，评选出2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作先进单位10个和2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作优胜单位10个。

目前，《百姓呼声》网络问政平台已实现了PC端、手机移动端的全覆盖。您只需关注洛阳网微信，点击《百姓呼声》菜单，就可以随时随地提交问题；您也可以在手机上搜索“洛阳网”，打开网页点开《百姓呼声》，通过《百姓呼声》手机网页版向有关部门提交问题；另外，您还可以通过“掌上洛阳”手机客户端提交问题，并且能在第一时间查看有关部门的办理结果。 (郭瑛)

>>>>2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作先进单位评选今日启动