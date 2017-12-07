2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作先进单位评选今日启动，您可扫文后的二维码，关注洛阳网微信(lydcomcn)，回复“百姓呼声”，对相关单位进行投票。

洛阳网《百姓呼声》是我市重要的网络问政平台，在市110联动办公室、市网信办的支持和指导下，自今年以来，共收到网民诉求4.5万余件，回复率在98%以上。

根据《百姓呼声》群众诉求归口单位，此次微信投票分市直部门、县(市)区政府、公共服务单位。投票结束后，《百姓呼声》栏目组将根据网友投票情况，并结合相关单位诉求办理情况，评选出2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作先进单位10个和2017年度《百姓呼声》群众诉求办理工作优胜单位10个。

目前，《百姓呼声》网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖。您只要关注洛阳网微信，点击《百姓呼声》菜单，就可随时随地提交问题；您可以在手机上搜索洛阳网，打开网页并点开《百姓呼声》提交问题；您还可以通过“掌上洛阳”手机客户端提交问题，能及时查看相关单位的办理结果。（王迅）