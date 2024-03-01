5月1日至3日，龙门石窟景区门票预约已满

“五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。

“五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。 刚刚，龙门石窟官方微博发布最新消息，内容如下： 尊敬的游客朋友： “五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。 5月4日、5月5日有少量余票，尚未预约门票的游客请尽早预约。 详情咨询：0379-65980972 龙门石窟景区

2024年4月30日 ⑥