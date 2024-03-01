5月1日至3日，龙门石窟景区门票预约已满

“五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。
“五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。
刚刚，龙门石窟官方微博发布最新消息，内容如下：
尊敬的游客朋友：
“五一”假期期间龙门石窟实行门票预约游览制，5月1日、5月2日、5月3日门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序入园。
5月4日、5月5日有少量余票，尚未预约门票的游客请尽早预约。
详情咨询：0379-65980972
龙门石窟景区
2024年4月30日
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