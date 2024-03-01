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请查收！洛阳交警送上假期出行攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 15:41

　　五一假期来临，洛阳交警部门给出全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

　　交通流量预判

　　●城市区各高速公路出入口及龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园、丽景门、洛邑古城等旅游景区和国家牡丹园、国际牡丹园等赏花点周边将出现交通高峰。

　　●西工区红山樱桃沟、新安县五头樱桃沟等采摘地将会出现人车流量高峰。

　　●城市区的中央百货、王府井、丹尼斯、万达广场、泉舜购物广场等商圈及各县区的城区商圈周边道路通行压力大。

　　●因假期免费通行政策影响，洛阳境内的连霍、二广、宁洛、洛栾、济洛、郑卢、郑栾等高速公路交通流将大幅增加。特别是前往栾川县老君山、重渡沟、竹海野生动物园，嵩县白云山、陆浑水库，孟津小浪底、魏坡新序，汝阳县西泰山，新安县龙潭大峡谷、黛眉山，洛宁县爱和小镇，新安和孟津的黄河古都一号旅游公路等景区、道路的车辆会大幅增加。

　　●预计城市区道路在4月30日下午及晚间出现出行高峰，且持续时间较长。假期期间的每天上午，游客出行集中在邙山片区各赏花园区及白马寺、龙门石窟等近郊景点，下午及晚间转入隋唐洛阳城遗址公园、丽景门、十字街、洛邑古城及万达广场、西工小街、广州市场步行街等区域。

　　城市区道路施工及拥堵路段

　　●滨河北路御博路至七一路口段施工，车辆需绕行。

　　●滨河南路下穿天街工程施工，花卉市场天桥至龙门大道段断行，过往车辆需绕行牡丹桥—九都路—洛阳桥—龙门大道或聂泰路—古城路—龙门大道。

　　●西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，南山大道伊滨路口封闭断行，前往伊滨区及倒盏村的车辆可从二广高速伊滨站下站，绕行科技大道—孝文大道

　　●二广高速公路洛阳孟津段西幅(济源至洛阳方向)主线封闭施工，车辆转由东幅车道借道通行；东幅(洛阳至济源方向)车辆由新建辅道通行。

　　●预计5月1日9时至11时出现出行高峰，5月5日15时至19时出现返程高峰。预计洛阳境内的宁洛高速彭婆互通立交至洛栾高速洛龙站段、宁洛高速与新伊高速互通区域易堵；连霍高速洛阳站、孟津站，二广高速瀍河站、龙门站，宁洛高速周山站通行压力较大，驾驶人可就近选择在连霍高速洛阳东站、二广高速伊滨站、洛栾高速洛龙站、宁洛高速甘泉河站上下。洛栾高速重渡沟站、栾川站车流量也将大幅增加，如遇大流量可错峰出行。

　　县区事故易发路段

　　●偃师区：邙山大道(北环路)

　　●新安县：S242省道

　　●伊川县：G208国道、S240省道班庄路段，Y007乡道线雷沟村段

　　●宜阳县：S242省道赵堡乡南江沟村路段

　　●汝阳县：蔡店乡肖庄村委西50米处。

　　●汝阳县：杜康大道五里桥路口

　　●洛宁县：S319省道安虎线陈吴乡东寨子村路段

　　●栾川县：县道潭卢线

　　●嵩县：G344国道白云大道行政服务中心门口、城关派出所门口 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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